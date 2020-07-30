國會聽證開轟 美4科技巨頭自清臉書CEO還甩鍋

臉書、亞馬遜、蘋果和谷歌4大巨擘執行長，今天在美國眾議院反壟斷聽證會遭議員輪番砲轟，4人都澄清自家企業絕無壟斷，臉書執行長祖克柏還推說蘋果與谷歌才是真「巨獸」。

以視訊會議方式在美國國會眾院反壟斷聽證會上作證。這項會議可能鋪下日後更嚴格管制這些科技平台的道路。

法新社報導，蘋果執行長庫克（Tim Cook）、臉書執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）、谷歌執行長皮查伊（Sundar Pichai）與亞馬遜執行長貝佐斯（JeffBezos），前所未見地以視訊方式連袂出席眾院的反托拉斯小組委員會的聽證，時間超過5小時。

儘管聽證會聚焦在這些企業是否濫用影響力、主宰市場，但旋即轉換主題到像是政治偏見、隱私、在中國的生意以及平台如何處理不實資訊等。

民主黨籍的羅德島州聯邦眾議員西奇里尼（DavidCicilline）說：「簡單說，他們就是權力太大了。」西奇里尼擔任眾院反托拉斯小組委員會主席，小組調查這4家企業的商業行為長達1年。

西奇里尼說，這場聽證會要闡明的是4巨擘「擁有壟斷性的力量－有些必須打破、而全部都需要合宜約束與維持其問責性。」

華爾街日報指出，祖克柏在收購策略上面對連番質疑；皮查伊則得就主宰線上搜尋、在中國的運作等為Google辯護；貝佐斯因欺凌獨立賣家遭兩黨齊聲砲轟；而庫克則挨轟較少，大多是就App Store政策辯護。

美聯社與路透社報導，聽證會上，谷歌和亞馬遜最遭質疑的地方，是透過稱霸業界的平台取得競爭者資料，讓自家擁有不公平的優勢。

貝佐斯回覆華盛頓州民主黨籍聯邦眾議員傑亞帕爾（Pramila Jayapal）的問題時說：「我們有項政策是反對利用賣家特定資料圖利自有品牌，但我不能向你保證的是，這項政策沒有被違反過。」

皮查伊不認同外界指控谷歌為留住用戶而竊取其他企業內容的說法，他不慍不火地答說「我們以最高標準行事」，會去了解這項指控的具體細節。

商業媒體「財經內幕」（Business Insider）報導，被質疑市場過大時，祖克柏反去凸顯競爭對手才是真正的成功，盼為自家脫身。

祖克柏開場就說：「在美國最受歡迎的簡訊服務是（蘋果的）iMessage，成長最快的app是TikTok，最多人觀看的影音平台仍是YouTube。成長最快的廣告平台是亞馬遜，而規模最大的平台是谷歌。在美國廣告主支出的每一美元，臉書分不到10分。」

祖克柏的說法遭TikTok新任執行長梅爾（KevinMayer）反擊。他在一篇聲明承認母公司為北京「字節跳動」公司的TikTok已成為中國在美實力的象徵，「但讓我們把精力放在通過公平、公開競爭為消費者提供服務上，而非像對手臉書的惡意攻擊，他們偽裝成愛國主義，目的是將我們逐出美國」。