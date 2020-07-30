祭高薪也沒轍！海外工人短缺 農業部長嘆：澳洲人寧失業也不想摘水果

新冠肺炎（COVID-19）重創全球經濟，不少國家至今仍封鎖邊境。澳洲受到疫情影響，失業率飆升，不過當地農務工作卻出現人力短缺的問題，許多澳洲農民表示由於邊境封鎖的緣故，海外工人短缺，今年將出現農工欠缺問題，而澳洲聯邦農業部長則表示即便有救濟金的補助，澳洲人仍不願意從事農業工作。

根據英國「每日郵報」報導，澳洲受疫情影響，失業率飆升，在六月有將近數百萬人失業，目前澳洲全國失業率為7.4％，為1998年11月以來最高的失業率，而澳洲財政部預估到今年12月底失業率將達到9.25％，不過澳洲的農業卻出現人力短缺的問題。

許多澳洲農民反應找不到農工，對此澳洲國家黨副領袖、聯邦農業部長利托普勞德（David Littleproud）近期表示澳洲人不願意從事農業工作、不願意去採水果，即便有每兩週550美元（新台幣約1萬元）的救濟金，仍無法使人們離開沙發去採水果。

利托普勞德表示澳洲農業長期依靠海外勞動力來收拾農作物，並將其包裝上架。而這次疫情使邊境封鎖後，不僅使農業勞動力大受影響，就連跨州的採摘水果和剪羊毛等事也受到影響，全國農民聯合會首席執行官馬哈爾（Tony Mahar）也回應敦促澳洲人從事農業工作，他表示農工在某些情況下，每週可賺取多達1000美元（新台幣約2.9萬元）。

而利托普勞德則表示因為不相信澳洲人會投入加緊的農業工作，澳洲政府正在考慮國際解決方案，四月時澳洲聯邦政府已經允許居留在本國的太平洋島民延長其工作簽證。