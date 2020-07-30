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4科技巨頭駁斥壟斷 臉書CEO脫稿演出 甩鍋蘋果、谷歌

世界日報 / 編譯張佑生林育正／綜合報導
查克柏格透過視訊，一度在作證過程中脫稿演出。 路透
查克柏格透過視訊，一度在作證過程中脫稿演出。 路透

臉書、亞馬遜、蘋果和谷歌全球四大科技巨頭執行長29日以視訊會議方式，在國會眾院反壟斷聽證會上作證；四人聚焦公司的優異表現並非得益於壟斷，而是來自滿足消費者需求的能力，並強調其對美國經濟的貢獻，和市場上強烈的競爭。

臉書的查克柏格(Mark Zuckerberg)、亞馬遜的貝佐斯(Jeff Bezos)、谷歌的皮采(Sundar Pichai)、蘋果的庫克(Tim Cook)備齊資料應戰，作證的焦點放在激烈的市場競爭上，並強調企業創新和掌握消費者不可或缺的服務價值，然而，面對商業操作層面問題，他們回答地有些吃力；科技巨頭在政治偏見，對民主的影響和與中國的關係，也仍讓人質疑。

四家企業在各自領域都享有絕對的壓倒性競爭優勢，總市值甚至高過德國經濟規模：臉書旗下三款社群軟體共擁有26億用戶，亞馬遜掌控全美38%網購市占率，蘋果iPhone只能使用自家應用程式，谷歌搜索引擎則是全球90%網友的選擇。

聽證會上，谷歌和亞馬遜最難解的議題，是透過稱霸業界的平台取得競爭者資料，讓自家擁有不公平的優勢；而貝佐斯對華盛頓州民主黨籍眾議員普拉米拉·拉亞帕爾(Pramila Jayapal)表示：「我們的規定禁止使用賣家的特定資料，圖利自有品牌。但我不無法向你保證，沒有人違反過這些規定。」

眾議員席希林(David Cicilline，羅德島)質問谷歌竊取其他網站的構想和資訊，操縱搜尋結果，把網友導向自家數位服務提升營利；不過，皮采未能清楚解釋。

一路以來，臉書不斷併購小型新創公司的行徑讓人詬病，但查克柏格解釋：「併購集合了不同公司的長處，最終結果是推出更好的服務，」

查克柏格一度在作證過程中脫稿演出，甩鍋蘋果和谷歌；臉書一直公認是壟斷網路廣告的邪惡帝國，但查克柏格反稱，亞馬遜才是成長最快的廣告平台，而規模最大的平台，毫無疑問是谷歌。

亞馬遜的貝佐斯透過視訊，在國會眾院反壟斷聽證會上作證。 美聯社
亞馬遜的貝佐斯透過視訊，在國會眾院反壟斷聽證會上作證。 美聯社

「在許多領域，我們都還落後競爭者。」查克柏格說，在美國最受歡迎的簡訊服務是iMessage(蘋果)，成長最快的app是抖音(TikTok)，最多人觀看的影音平台仍是YouTube。在美國廣告主支出的每一塊錢，臉書分不到10分。」

這也是科技巨頭執行長願意同時出席的原因之一，這能使他們減輕壓力；對谷歌和臉書的反壟斷指控，比對蘋果還要強烈。

查克柏格 廣告

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