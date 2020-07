米努勤證實審查「抖音」川普恐宣布全面禁止

川普總統29日在白宮對媒體表示,熱門社群影音程式抖音(TikTok)遭到質疑恐淪為中國監控美國民眾的工具,因此考慮下令禁止;財政部長米努勤(Steven Mnuchin)也說,聯邦外來投資審查委員會(Committee on Foreign Investment in the United States,CFIUS)目前正在審查抖音。

川普出發前往德州前,在白宮南草坪對媒體發表談話時說:「我們正在檢查抖音,我們考慮做出決定。」

陪同川普接受媒體訪問的米努勤表示,本周他就會將美國如何處理抖音的建議報告交給川普。

美國外來投資審查委員會的任務,在於審核外國併購案件是否存有危害美國國家安全的風險。

根據媒體報導,川普政府可能宣布全面禁止抖音,或者逼迫抖音的中國母公司北京字節跳動科技有限公司(ByteDance Technology)將抖音脫手賣出。

擁有全球10億用戶的抖音,市值估計上看500億元;在美國,抖音每月使用人數,據傳高達8000萬用戶,但由於抖音並非上市公司,相關分析統計無法獲得證實。

倘若川普政府決定禁止抖音在美國使用,對於這個熱門影音平台將帶來重大打擊,而且可能帶動更多國家起而效尤。

面對外界提出的資安疑慮,抖音一再強調,與中國政府並無關係;對於川普與米努勤的最新說法,抖音29日並未發表評論。

川普發言之前幾個小時,抖音執行長梅爾(Kevin Mayer)則表示,某些抨擊聲浪假冒「愛國主義」之名,「終極目的是想讓我們無法在美國立足。」

即將獲得民主黨提名的前副總統白登(Joe Biden),競選團隊以資安考量為由,要求工作人員將抖音從個人、公務手機移除。

白登競選團隊總顧問拉穆斯(Dana Remus)本周稍早在寫給工作人員的一封電郵中,要求將抖音程式從個人及公務手機裡移除。

拉穆斯在電郵寫道,競選團隊工作人員應該「在公務與私人手機,都應避免下載及使用抖音程式」。