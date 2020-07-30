抖音澄清與中國政府關係 將公開平台編碼

抖音(TikTok)新任執行長梅爾(Kevin Mayer)29日表示，將公布抖音影音平台編碼供專家研究，破解外界繪聲繪影與不實傳聞；抖音是否潛藏資安隱憂，是否與中國政府關係密切，近來引起高度關注，

受到廣大美國青少年喜愛的抖音，母公司為北京字節跳動科技有限公司；今年5月，抖音挖角迪士尼集團(Disney)前任高層主管梅爾(Kevin Mayer)出任執行長。

梅爾29日在抖音官網發表聲明表示：「我們相信，我們整個產業都應該以極高標準接受檢視。這就是為何我們認為，所有影音平台都應該對政府主管機關公布演算規則、審查規範以及數據流等資料。」

他表示，抖音不會被動等待主管機關前來接洽，而是主動踏出第一步，成立與審查、數據等運作有關的「透明化與究責中心」(Transparency and Accountability Center)。

梅爾指出，科技專家可以即時觀察抖音的審查運作，並且查看抖音演算模式的實際編碼；他說：「這讓我們成為業界翹楚，我們也鼓勵其他同業共襄盛舉。」

在梅爾發表聲明之前，美國行政、立法部門都出現對抖音資安風險的擔憂。國會眾院日前通過法案，禁止政府部門公務電子裝置下載抖音。

國務卿龐培歐(Mike Pompeo)本月稍早便表示，川普政府基於資安風險考量，正考慮對抖音以及其他中國應用程式發布禁令。

梅爾在聲明中指出，如果沒有抖音，美國廣告商將再度面臨選擇不多的窘境，「市場競爭將變得萎縮，讓美國民眾發揮創意能量的管道，也將遭到阻塞。我們沒有政治化，也不接受政治廣告、沒有任何政治目的，我們唯一目標就是要維持一個活力十足的互動式平台，讓所有人都能盡情享受。」