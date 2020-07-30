快訊

免費12個國家森林遊樂區 到底該去哪一個？

疑丈夫不忠...董娘公告「禁止狗與女總經理進入」下場曝光

抖音澄清與中國政府關係 將公開平台編碼

世界日報 / 記者顏伶如／綜合報導
抖音表示將主動踏出第一步，成立與審查、數據等運作有關的「透明化與究責中心」。路透
抖音表示將主動踏出第一步，成立與審查、數據等運作有關的「透明化與究責中心」。路透

抖音(TikTok)新任執行長梅爾(Kevin Mayer)29日表示，將公布抖音影音平台編碼供專家研究，破解外界繪聲繪影與不實傳聞；抖音是否潛藏資安隱憂，是否與中國政府關係密切，近來引起高度關注，

受到廣大美國青少年喜愛的抖音，母公司為北京字節跳動科技有限公司；今年5月，抖音挖角迪士尼集團(Disney)前任高層主管梅爾(Kevin Mayer)出任執行長。

梅爾29日在抖音官網發表聲明表示：「我們相信，我們整個產業都應該以極高標準接受檢視。這就是為何我們認為，所有影音平台都應該對政府主管機關公布演算規則、審查規範以及數據流等資料。」

他表示，抖音不會被動等待主管機關前來接洽，而是主動踏出第一步，成立與審查、數據等運作有關的「透明化與究責中心」(Transparency and Accountability Center)。

梅爾指出，科技專家可以即時觀察抖音的審查運作，並且查看抖音演算模式的實際編碼；他說：「這讓我們成為業界翹楚，我們也鼓勵其他同業共襄盛舉。」

在梅爾發表聲明之前，美國行政、立法部門都出現對抖音資安風險的擔憂。國會眾院日前通過法案，禁止政府部門公務電子裝置下載抖音。

國務卿龐培歐(Mike Pompeo)本月稍早便表示，川普政府基於資安風險考量，正考慮對抖音以及其他中國應用程式發布禁令。

梅爾在聲明中指出，如果沒有抖音，美國廣告商將再度面臨選擇不多的窘境，「市場競爭將變得萎縮，讓美國民眾發揮創意能量的管道，也將遭到阻塞。我們沒有政治化，也不接受政治廣告、沒有任何政治目的，我們唯一目標就是要維持一個活力十足的互動式平台，讓所有人都能盡情享受。」

抖音 資安 廣告

延伸閱讀

TikTok涉國安疑慮 政府審查報告近期送交白宮

動物比人還會演 簡嫚書自嘲「人不如喵」

蔡燦得父喪崩潰 對「黑喵」淚崩嘶吼：從此牠只對我好

梅爾吉勃遜也中新冠肺炎！傳秘密在院中治療一周

相關新聞

爆料達人、高通都暗示：iPhone 12延至10月推出

蘋果相關消息的爆料達人Jon Prosser 29日推文表示，蘋果公司將於10月推出iPhone 12系列新機和新型iP...

4科技巨頭駁斥壟斷 臉書CEO脫稿演出 甩鍋蘋果、谷歌

臉書、亞馬遜、蘋果和谷歌全球四大科技巨頭執行長29日以視訊會議方式，在國會眾院反壟斷聽證會上作證；四人聚焦公司的優異表現並非得益於壟斷，而是來自滿足消費者需求的能力，並強調其對美國經濟的貢獻，和市場上強烈的競爭。

祭高薪也沒轍！海外工人短缺 農業部長嘆：澳洲人寧失業也不想摘水果

新冠肺炎（COVID-19）重創全球經濟，不少國家至今仍封鎖邊境。澳洲受到疫情影響，失業率飆升，不過當地農務工作卻出現人力短缺的問題，許多澳洲農民表示由於邊境封鎖的緣故，海外工人短缺，今年將出現農工欠缺問題，而澳洲聯邦農業部長則表示即便有救濟金的補助，澳洲人仍不願意從事農業工作。

辯護反壟斷 科技業4大掌門都拿大陸當擋箭牌

「臉書為美國價值觀奮鬥，在全球競爭，以身為美國企業為傲，但不能保證我們的價值觀會勝出，例如中國正打造自己的網路，裡頭涵蓋...

米努勤證實審查「抖音」川普恐宣布全面禁止

川普總統29日在白宮對媒體表示，熱門社群影音程式抖音(TikTok)遭到質疑恐淪為中國監控美國民眾的工具，因此考慮下令禁止；財政部長米努勤(Steven Mnuchin)也說，聯邦外來投資審查委員會(Committee on Foreign Investment in the United States，CFIUS)目前正在審查抖音。

中國有無竊美科技？ 臉書CEO說有 蘋果谷歌相對慎言

蘋果、Google、亞馬遜及臉書4大企業的執行長今天接受美國聯邦眾議院反壟斷小組委員會聽證。在中國有無竊取科技相關問題上...

疫情重創經濟 Z世代最傷

十年前的全球金融危機已讓Z世代烙下傷疤，當前仍肆虐中的新冠病毒對各國經濟造成重創，這群年輕人又首當其衝。值此之際，新冠病毒大流行正加劇世代不平等的問題，各國政府雖紛紛祭出規模數十億美元的財政刺激措施，也難以緩解疫情造成的嚴重衝擊。

科技四巨頭出席反壟斷聽證會 臉書、谷歌遭到嚴厲詰問

美國科技業四巨頭---臉書的祖克柏、亞馬遜的貝佐斯，谷歌母公司字母的皮伽，以及蘋果的庫克---周三（29日）透過視訊出席...

當油價比滷肉飯便宜 「黑金」石油興衰史

一般人所認知的原油Petroleum這個字是由petr-和oleum兩個字所合成。Petr-來自拉丁文petra，意思是石頭rock，oleum則是油oil的意思，因此petroleum就成為俗稱的石油，但石油並不是真的從石頭中蹦出來

若巴西選擇華為發展5G 美國警告「後果自負」

美國駐巴西大使在今天刊出的訪談中警告，若巴西選擇中國電信設備大廠華為開發5G網路建設，將自負「後果」

金價連九日漲不停　美原油庫存下滑 激勵油價漲逾1%

國際原油價格周三（29日）收盤上漲，因美國原油庫存大幅下滑，顯示受疫情衝擊的市場出現亮點，為原油價格帶來支撐。金價一連九...

聯準會再允諾支撐經濟 美股收紅

美國聯準會（Fed）再度承諾會用盡一切工具來支撐經濟後，華爾街股市今天收紅。不過聯準會也警告，經濟前景很大部分取決於20...

熱門新聞

哪一個防疫股比它強？伊士曼柯達三天飆漲2,000%

Fed維持利率近於零允諾支撐經濟 美股收紅道瓊漲160點

餐廳被炸到剩骨架！日本福島縣驚傳爆炸 1死17人受傷

防中國侵台 美眾議員提案：授權總統動武護台、美台總統互訪

美國四大科技巨頭同受國會拷問 為何獨缺微軟？

波音747確定兩年內走入歷史！疫情重創營收 不排除再裁員

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。