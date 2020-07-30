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科技4巨頭駁壟斷 拿中國當「擋箭牌」自認反制北京崛起利器

世界日報 / 編譯張佑生林育正／綜合29日電
美科技四巨頭出席國會聽證會，反駁不公平競爭指控。亞馬遜CEO貝佐斯（左起）、蘋果CEO庫克、Google CEO皮伽及臉書CEO祖克伯均透過視訊會議參與。美聯社
美科技四巨頭出席國會聽證會，反駁不公平競爭指控。亞馬遜CEO貝佐斯（左起）、蘋果CEO庫克、Google CEO皮伽及臉書CEO祖克伯均透過視訊會議參與。美聯社

臉書、亞馬遜、蘋果和谷歌全球四大科技巨頭執行長，29日以視訊會議方式，出席眾院反壟斷聽證會作證；在華府朝野兩大黨一片反中氛圍下，科技巨頭口徑一致，表示美國企業力量一旦受到節制削弱，將是中國的勝利。

四大企業總市值達5兆元，在各自領域的市場傲視群雄；許多國會議員認為四大天王影響力太大，需要受到更嚴密的審視與節制。四大天王則辯稱，維持現有分量有其必要，才能推廣美國科技價值觀，擊退中國的競爭。

臉書執行長查克柏格(Mark Zuckerberg)說：「臉書為美國價值觀奮鬥，在全球競爭，以身為美國企業為傲，但不能保證我們的價值觀會勝出，例如中國正打造自己的網路，裡頭涵蓋非常不同觀點，且試圖把這個願景出口到其他國家。」

蘋果執行長庫克(Tim Cook)、谷歌執行長皮采(Sundar Pichai)和亞馬遜執行長貝佐斯(Jeff Bezos)沒把話說得像查克柏般露骨，但都強調美國科技界維持全球霸權地位的重要性。

貝佐斯提到面對中國電商阿里巴巴，庫克談到的強勢地位；谷歌的皮采也說不能保障未來「穩贏」，必須維持競爭優勢。

富比世(Forbes)指出，中國在政治和科技上的崛起讓華府朝野憂心，也是兩黨少數有共識的議題；四大執行長把自家公司描繪成美國因應北京崛起的關鍵利器，必定會獲得回響。

聽證會上，谷歌放棄國防部100億元的雲端運算合約(JEDI)再次遭質疑；員工抗議後也未續約開發軍用無人機的「專家計畫」(Project Maven)。

皮采回應：「我們是美軍和政府最可靠的夥伴。」他表示仍承接許多政府案件。

國會議員問皮采，若谷歌預計持續與美國政府合作，為何同時持續在中國發展。皮采表示公司在中國的營運「非常少」；皮采表示谷歌並未與解放軍合作，更不提供搜尋和地圖服務。

他向議員承諾，谷歌與國防部在網路安全方面保持合作，海軍和退伍軍人事務部都是其客戶。

貝佐斯 華府 國防部

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