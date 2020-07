反四大科技巨頭壟斷 美眾院聽證質問

川普總統29日在白宮對媒體表示,熱門社群影音程式抖音(TikTok)遭到質疑恐淪為中國監控美國民眾的工具,因此考慮下令禁止;財政部長米努勤(Steven Mnuchin)也說,聯邦外來投資審查委員會(Committee on Foreign Investment in the United States,CFIUS)目前正在審查抖音。

2020-07-30 14:09