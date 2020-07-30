反四大科技巨頭壟斷 美眾院聽證質問

美國眾議院29日針對亞馬遜、蘋果、臉書與谷歌等四大網路企業召開反壟斷聽證會。國會議員認為，這四大企業在發展的過程都涉嫌壟斷，透過打壓競爭對手的方式來協助自己企業成長。透過視訊出席聽證的巨頭們，一方面否認此一指控，也強調他們對美國就業與經濟貢獻良多。

根據美國《華盛頓郵報》報導，眾議院反壟斷小組主席，民主黨籍的眾議員西西里尼，去年針對亞馬遜、蘋果、臉書與谷歌展開國會調查，要釐清他們是否涉嫌利用壟斷或打壓的方式來讓企業成長。西西里尼表示，美國開國元勳都能拒絕向國王低頭，我們也不該向網路經濟的皇帝們低頭。作為調查的一部分，在29日召開視訊聽證會，邀請執行長們出席作證。

臉書在併購Instagram時，因為執行長祖克柏曾在一封電子郵件中公開表示他想要買下當時是競爭對手的Instagram，「因為他們會傷害我們（的利益）」。議員們認為，臉書此舉是透過併購來消除競爭上的威脅，有違反反壟斷法的疑慮。祖克柏則表示，臉書很努力且公平的與同業競爭，並強調該併購案當時有獲得公平交易委員會的批准。

谷歌也被控訴利用監控數據的方式來消除競爭上的威脅，會透過選擇性地呈現搜尋結果，來削弱競爭對手。對此，谷歌執行長皮查伊則搬出數據表示，谷歌協助扶持了1,400萬家小企業，間接協助維持了超過3,850億美元的產值，並沒有打壓任何企業的舉動。

相較於其他企業，《CNN》指出，蘋果受到的砲火相對較小。蘋果僅被懷疑較偏好特定App開發商，且在App Store收取過高的抽成費。對此，執行長庫克則表示，蘋果自2008年App Store上架以來，就不曾調整過抽成比例，並表示該費用對於支撐整個應用程式體系至關重要。

亞馬遜執行長貝佐斯則是第一次出席國會聽證，他的一舉一動備受外界關注。眾議員們也很尖銳地質問他關於亞馬遜的定價策略，與如何搜集和使用第三方資料。對此，貝佐斯僅表示，亞馬遜有政策禁止自家品牌使用第三方資料來行銷，但他也不敢保證相關規範有沒有人違反。

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