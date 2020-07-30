台積電ADR勁揚逾7% 聯電上漲1%
台股ADR周三（29日）全數上漲。台積電勁揚7.48%，較台北交易股價溢價15.13%。
道瓊工業指數收漲160.29點，漲幅0.61%，報26,539.57點；標普500指數收漲40點，漲幅1.24%，報3,258.44點；那斯達克指數收漲140.85點，漲幅1.35%，報10,542.94點。
費半指數收盤上漲2.29%。
以下是台股ADR各股收盤報價：
個股 ADR代碼 收盤（美元） 漲跌幅（%）
日月光投控ASX 4.97 +5.30%
中華電 CHT 36.65 +0.03%
台積電 TSM 82.67 +7.48%
聯電 UMC 3.70 +1.09%
資料來源：彭博資訊
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