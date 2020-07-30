快訊

防中國侵台 美眾議員提案：授權總統動武護台、美台總統互訪

台積電ADR勁揚逾7% 聯電上漲1%

經濟日報 / 編譯季晶晶/ 綜合外電

台股ADR周三（29日）全數上漲。台積電勁揚7.48%，較台北交易股價溢價15.13%。

道瓊工業指數收漲160.29點，漲幅0.61%，報26,539.57點；標普500指數收漲40點，漲幅1.24%，報3,258.44點；那斯達克指數收漲140.85點，漲幅1.35%，報10,542.94點。

費半指數收盤上漲2.29%。

以下是台股ADR各股收盤報價：

個股 ADR代碼 收盤（美元） 漲跌幅（%）

日月光投控ASX 4.97 +5.30%

中華電 CHT 36.65 +0.03%

台積電 TSM 82.67 +7.48%

聯電 UMC 3.70 +1.09%

資料來源：彭博資訊

台股 台積電 標普

延伸閱讀

台積多空戰 外資賣公股撿

聯電Q2純益 勁揚逾兩倍

聯電Q2每股純益0.55元 為2010年Q4來高點

聯電第2季獲利攀9年高 第3季出貨估持平

相關新聞

美反壟斷聽證會 科技業4天王視訊作證

全球科技業四大天王，包括臉書的祖克柏、亞馬遜的貝佐斯、谷歌的皮采、蘋果的庫克，廿九日史無前例透過視訊在美國聯邦眾議院的反...

辯護反壟斷 科技業4大掌門都拿大陸當擋箭牌

「臉書為美國價值觀奮鬥，在全球競爭，以身為美國企業為傲，但不能保證我們的價值觀會勝出，例如中國正打造自己的網路，裡頭涵蓋...

聯準會再允諾支撐經濟 美股收紅

美國聯準會（Fed）再度承諾會用盡一切工具來支撐經濟後，華爾街股市今天收紅。不過聯準會也警告，經濟前景很大部分取決於20...

Fed維持利率近於零允諾支撐經濟 美股收紅道瓊漲160點

聯準會（Fed）29日一如市場預期按兵不動，將基準隔夜利率維持在0%-0.25%的目標內，並表示新冠肺炎疫情帶來相當大風...

克魯曼：美股陷入狂熱

2008年諾貝爾經濟學獎克魯曼表示，股市陷入一片狂熱，反映投資人正趕搭「害怕錯失良機」的趨勢，他也敦促決策官員專心控制疫...

英日簽雙邊貿易協定 快了

知情人士透露，英國與日本已接近達成貿易協定，這將是英國脫歐後第一份貿易協定，也是英國逾40年來首度簽訂自貿協定，將可避免...

吉野家將關閉150家門市 台灣市場不受影響

受新冠疫情導致大量門市歇業影響，日本連鎖牛丼店吉野家表示，預計至明年2月底止的本會計年度將出現11年來首見的營業虧損，並...

「維多利亞的秘密」母公司 將裁員15%

內衣品牌 （Victoria's Secret）、零售品牌Bath＆Body Works母公司L Brands宣布，將裁...

Moderna新冠疫苗療程 喊60美元

金融時報（FT）引述知情人士報導，美國生技業者Moderna打算把新冠肺炎疫苗的每次療程價格定在約50美元到60美元，收...

美國四大科技巨頭同受國會拷問 為何獨缺微軟？

美國市值前五大科技公司中，有四家的執行長29日都將透過視訊會議，出席國會眾議院反托辣斯小組委員會舉行的聽證會，接受議員拷...

波音747確定兩年內走入歷史！疫情重創營收 不排除再裁員

波音（Boeing）上季營收遠遜於預期，單季虧損24億美元。隨著新冠疫情重擊全球飛行需求，波音計劃削減飛機產量，並警告進...

美股道瓊小漲0.1% 市場觀望科技業者聽證會與Fed決策

美股今（29）日早盤小漲，道瓊工業指數小漲37點。投資人靜候聯準會（Fed）的利率決策會議結果，並關注美國四大科技業者在...

熱門新聞

梵谷最後遺作的場景找到了！他死前幾小時仍在這裡創作

扯！佛州小企業老闆拿美國政府補助1.1億貸款 爽買藍寶堅尼

吉野家撐不住！疫情重創銷售 今年要關全球150家門市

Fed維持利率近於零允諾支撐經濟 美股收紅道瓊漲160點

影／虎斑流浪貓亂入日本職棒球場 球評、媒體嗨翻實況轉播

影／海浪侵蝕地基 澳洲「海景第一排」豪宅陷坍塌危機

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。