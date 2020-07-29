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Fed正在舉行會議 三大觀察重點搶先看

經濟日報 / 編譯葉亭均／綜合外電
美國聯準會（Fed）28、29日正舉行為期兩天的決策會議。（圖／路透）
美國聯準會（Fed）28、29日正舉行為期兩天的決策會議。（圖／路透）

美國聯準會（Fed）28、29日正舉行為期兩天的決策會議，會後聲明將在台北時間30日凌晨出爐。由於這是新冠病毒疫情自6月中在美國再度激增以來，Fed首次開會，市場將留意Fed這次開會的三大觀察重點：

●是否透露達到升息條件的門檻？

無人預期Fed短期內將升息，但即使出現未來可能升息的展望，都會影響美國長天期公債殖利率，進而影響目前的金融情勢。迄今為止，這都不是大問題，因為30年期公債殖利率仍處於歷史低檔。

Fed為了避免可能拖累復甦的未來問題，這次會議後可能選擇更清楚表明，Fed會在何種條件下，才會開始「拉抬」短期利率，像是表明希望等到特定的就業市場指標達到特定門檻。

市場也將關注Fed是否會將通膨目標定在高於此前暗示的水準。

高盛分析師David Mericle認為，Fed幾乎篤定「採取基於結果的前瞻指引」，但不一定會在這一次會議發生。

●暗示新的政策工具，是否可能實施「殖利率曲線控制」（YCC）？

Fed的「前瞻指引」工具可能不足以壓低長期利率。這代表Fed最終可能會跟進日銀、澳洲央行，實施殖利率曲線控制（YCC），也就是對較長天期公債殖利率設定「上限」或言明目標。Fed曾在1940年代實施過這項政策工具，因此，市場將關注Fed本次會議是否會提到這一政策工具。

另外，市場也關注Fed是否會暗示將增加購買較長期公債。

●最新疫情等事件，如何影響Fed對經濟的展望？

自從Fed上次會議以來，最大的變化是疫情病例數再度激增。此外，美國國會尚無法就延長所得支援措施達成協議。

從疫情爆發迄今，Fed非常願意採取行動，甚至不按照正常時程表就出手調整政策。然而，這也代表過往七周的情勢沒有糟糕到讓Fed立即回應。不過，市場仍將關注Fed主席鮑爾對美國經濟狀況的說法，以及是否會暗示未來將採取何種行動。

Fed 疫情

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