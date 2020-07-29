高盛調高金價預期至2300美元 指美元恐失儲備貨幣地位

高盛集團周二（28日）發布一項大膽的警告，指美元有可能失去世界儲備貨幣的地位，使市場關注焦點突然集中到美國的通膨隱憂上。

由於美國國會接近採取新一輪財政刺激措施以支撐遭疫情重創的經濟，加上聯準會資產負債表今年來已擴大約2.8兆美元，高盛策略師警告，美國的政策正引發貨幣的「貶值憂慮」，有可能終結美元在全球外匯市場的主導地位。

儘管這種觀點在金融圈是少數派，高盛分析師也沒說確信這種觀點一定會實現，但它抓住了市場本月瀰漫的一種緊張氣氛--投資人擔心美國大舉印鈔將在未來幾年引發通膨，因此持續拋售美元、狂買黃金。

包括Jeffrey Currie在內高盛策略師寫道：「黃金是終極貨幣，特別是在當前的環境下，政府正在讓法定貨幣貶值，促使實際利率降至歷史最低水準。市場確實擔心美元儲備貨幣的地位還能持續多久。」

高盛的報告表明，華爾街在疫情開始之初，並不願意對通膨發出警訊，但這種心態正起變化。2008年金融危機爆發、系列財政和貨幣刺激措施推出後，華爾街曾發布物價上漲失控的預測，結果給自己帶來嚴重的負面後果，許多分析師因此不願意再發通膨警訊，特別是經濟已陷入嚴重衰退。

但隨金價飆至歷史新高，債券投資人的通膨預期逐日攀升（儘管是從很低的水平向上走），大家對刺激措施的長期影響，爭論越來越激烈。

10年期公債的盈虧平衡通膨率已經從3月低點0.47％升至約1.51％。這導致剔除通膨影響的實際殖利率進一步跌至零以下，類似期限的債券實際殖利率約為-0.92％。

進一步加劇通膨預期的是，市場預期聯準會不久後會把政策利率指引與物價水平連結掛鉤。這將為通膨至少在短期內上升至聯準會2%目標以上，提供一些空間。

高盛策略師表示：「資產負債表擴大和大量發行貨幣引發貶值恐懼。」他們說，這造成「有更大的可能性是，在未來某個時時，當經濟活動正常化之後，央行和政府有允許通膨率上升的動機，以求減輕累積債務的負擔。」

黃金價格衝破歷史紀錄的漲勢凸顯出投資者對全球經濟越來越嚴重的不安。高盛調高12個月金價預期，從之前的每英兩2000美元上調至2300美元。金價最近在1930美元左右。高盛預估，美國實際利率將會繼續走低，進一步提振黃金。

與此同時，彭博美元現貨指數正邁向十年來最糟糕的7月份表現。在歐盟達成歷史性紓困協議、將聯合發債之後，歐元得到提振，有關美元沒落的聲音也再度興起。

當然，多年來一直有關於美元沒落的預言，包括在2008年的金融危機之後，但始終未實現。

自1970年代初以來，洲際交易所美元指數從未出現過超過三年的連續下跌，部分原因是相對於美國公債等美元資產，幾乎沒有其他可行選項。美國國債是全球最大的債券市場，有近20萬億美元的未償還債券。

根據國際清算銀行最新的三年一度的調查，在所有貨幣交易當中，88％使用美元。國際貨幣基金組織的數據顯示，儘管比1970年代超過85％的峰值有所下降，但美元在全球外匯存底中的占比仍然達約62％。

西太平洋銀行外匯策略負責人Richard Franulovich表示，儘管歐洲通過聯合發債為經濟刺激計畫提供資金有利於歐元，但並不會實質性削弱美元的主導地位。他在報告裡寫道：「美元的地位不會受到根本性的挑戰。」

對高盛來說，美國以及其他地方債務水平的成長，加劇央行和政府可能允許通膨加速的風險。目前，美國政府負債已經超過了國內生產毛額的80％。

聯準會周三將發表最新的貨幣政策決策。投資人屆時會獲知聯準會對通膨的更多看法。