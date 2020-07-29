快訊

整理包／中獎率僅4％！客庄旅遊券中午直播抽獎 來查消費10大問答

2天連增境外移入…醫界憂「疫情海嘯在眼前」

金價刷新紀錄後持穩 需求疑慮拖累油價小跌

經濟日報 / 編譯葉亭均／綜合外電
黃金期貨價格28日史上首度觸及每英兩2,000美元。（圖／路透）
黃金期貨價格28日史上首度觸及每英兩2,000美元。（圖／路透）

國際原油價格周二（28日）下跌，因美國原油庫存預料進一步上升；金價在突破歷史高點、黃金期貨價格史上首度觸及每英兩2,000美元之後漲幅收斂，周二仍以漲作收。

●金價收漲　黃金期貨一度觸及2,000美元

金價周二上揚，反映市場近期的避險趨勢，且美國聯準會展開為期兩天的會議，預期將推出更多貨幣刺激措施，美元可能走貶，促使資金湧向黃金。

黃金現貨金價29日盤初上漲0.2%，報1,962.76美元；28日收盤上漲0.83%至每英兩1,958.43美元。

美國黃金期貨28日收高0.7%，結算價報每英兩1,944.60美元。

目前交易最活絡的黃金12月期貨28日盤中一度衝至2,000美元，創下新高紀錄，但後來漲幅收斂，因投資人獲利了結且美元反彈。

U.S. Global Investors首席交易員Michael Matousek表示：「當有強勁動能進場時，就會有很多希望迅速獲利的投機客。」「基本面並未改變，導致通膨的赤字和低利率仍將存在，所以沒有理由不持有黃金。」

高盛集團表示，黃金價格預料在未來12個月升至每英兩2,300美元，而市場已開始懷疑美元能維持準備貨幣地位多久。

美元指數周二從兩年低點反彈，但在美國新冠病毒病例激增之際，美元指數可能會進一步走軟。

●原油價格收跌　憂疫情使需求減少

油價周二下跌，在美國議員準備協商新一輪紓困方案之際，投資人擔心全球新增病例數攀升。

紐約原油期貨29日小幅上漲0.3%，28日收盤下跌1.4%，結算價報每桶41.04美元。

布蘭特原油期貨28日收盤跌0.19美元或0.4%，結算價報每桶43.22美元。

布蘭特原油仍有望連續第四個月上漲，美國原油預期將連續第三個月上漲。

能源研究業者Rystad Energy預期，未來四個月石油市場將供應過剩。Tyche資本顧問公司LLC全球宏觀計畫管理成員Tariq Zahir表示：「目前原油需求絕對變弱了一些，無論是駕駛外出方面還是航空業方面。」

Again Capital公司合夥人John Kilduff表示：「人們對美國國會能否推出紓困方案感到擔憂，因為這會支撐石油產業的需求，尤其是汽油需求。」

美國7月消費者信心指數降幅超過預期，這也不利油價。

金價 油價 疫情

延伸閱讀

黃金回購量 同比增近163%

金價盤中觸及2,000美元 高盛看好一年後上2,300

元金2X、道瓊銀 四檔夯

狂飆黃金熱 經濟信心冷

相關新聞

星巴克盤後股價上漲6%！上季虧損小於預期且展望樂觀

星巴克第3季財報出現虧損，同店銷售在疫情來襲中遽降40%。

美股收跌 憂消費者信心減弱、企業財報差

美股周二（28日）下跌，在全球新冠疫情猛烈反撲之際，投資人擔心消費者信心減弱、企業財報令人失望，以及美國國會針對新一輪紓...

科技全面領跌 道瓊指數挫逾200點

由於科技股承壓，國會議員繼續就下一輪新冠病毒救助方案進行辯論，股指收跌。

憂慮搭機風險 RV銷量持續成長

在2008年金融危機後的經濟復甦期間，具移動住房功能的休閒型汽車(RV)的銷量持續成長。

避險熱 比特幣衝破11,000美元

被譽為「數位黃金」的比特幣過去48小時漲逾10%，升破10,500美元關鍵阻力價位後，又衝破11,000美元，為2019...

金價盤中觸及2,000美元 高盛看好一年後上2,300

國際金價28日盤中破天荒觸及每英兩2,000美元新高峰，隨後因美元彈升引發黃金獲利了結賣壓回跌。但瑞銀和高盛仍調高金價後...

LVMH上半年獲利銳減84％

法國精品業巨擘路易威登集團（LVMH）上半年淨利銳減84%，顯示LVMH雖已縮減在店租、徵才、廣告等方面的支出，仍難以減...

43年來最慘 日產本年度恐虧45億美元

日本第二大車廠日產汽車28日表示，本年度的營業損失將達到4,700億日圓（45億美元），為日產1977年有紀錄以來最慘，...

亞太疫情捲土重來 全球經濟復甦腳步恐停頓

新冠肺炎疫情近日接連在北京、東京、香港、墨爾本復萌，讓今年以來抗疫成效普遍較佳的亞太地區又宣告淪陷，不僅讓防疫破功，也可...

矽谷巨頭投資Jio…各有盤算

今年來矽谷科技巨人爭先恐後投資印度，臉書和Google已分別投資57億美元和45億美元，連晶片製造商高通（Qualcom...

歐亞經濟回溫速度 優於美國

全球經濟正從新冠肺炎危機中緩步復甦。凡是疫情獲得控制，經濟活動解禁的地區，經濟活動開始升溫，歐、亞地區優於美國，就業市場...

星國主權基金 績效差

星國主權財富基金新加坡政府投資公司（GIC）與淡馬錫控股（Temasek）雙雙寫下多年來最差業績表現，且對新冠肺炎疫情持...

熱門新聞

神預言？他翻開日本30年前舊報紙 驚見2020疫情爆發

美股道瓊早盤下跌 台積電ADR跌5.2％

印尼學霸擁「11學士3碩士」集齊不同學院學士服 稱「拿學位是樂趣」

美國狗公園夫婦除口罩野餐 加州大媽暴怒狂噴胡椒

美國俄勒岡州種族示威「裸體雅典娜」瘋傳 女子真實身分曝光

台積電市值躍居全球第10 直逼股神的波克夏公司

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。