金價刷新紀錄後持穩 需求疑慮拖累油價小跌

國際原油價格周二（28日）下跌，因美國原油庫存預料進一步上升；金價在突破歷史高點、黃金期貨價格史上首度觸及每英兩2,000美元之後漲幅收斂，周二仍以漲作收。

●金價收漲 黃金期貨一度觸及2,000美元

金價周二上揚，反映市場近期的避險趨勢，且美國聯準會展開為期兩天的會議，預期將推出更多貨幣刺激措施，美元可能走貶，促使資金湧向黃金。

黃金現貨金價29日盤初上漲0.2%，報1,962.76美元；28日收盤上漲0.83%至每英兩1,958.43美元。

美國黃金期貨28日收高0.7%，結算價報每英兩1,944.60美元。

目前交易最活絡的黃金12月期貨28日盤中一度衝至2,000美元，創下新高紀錄，但後來漲幅收斂，因投資人獲利了結且美元反彈。

U.S. Global Investors首席交易員Michael Matousek表示：「當有強勁動能進場時，就會有很多希望迅速獲利的投機客。」「基本面並未改變，導致通膨的赤字和低利率仍將存在，所以沒有理由不持有黃金。」

高盛集團表示，黃金價格預料在未來12個月升至每英兩2,300美元，而市場已開始懷疑美元能維持準備貨幣地位多久。

美元指數周二從兩年低點反彈，但在美國新冠病毒病例激增之際，美元指數可能會進一步走軟。

●原油價格收跌 憂疫情使需求減少

油價周二下跌，在美國議員準備協商新一輪紓困方案之際，投資人擔心全球新增病例數攀升。

紐約原油期貨29日小幅上漲0.3%，28日收盤下跌1.4%，結算價報每桶41.04美元。

布蘭特原油期貨28日收盤跌0.19美元或0.4%，結算價報每桶43.22美元。

布蘭特原油仍有望連續第四個月上漲，美國原油預期將連續第三個月上漲。

能源研究業者Rystad Energy預期，未來四個月石油市場將供應過剩。Tyche資本顧問公司LLC全球宏觀計畫管理成員Tariq Zahir表示：「目前原油需求絕對變弱了一些，無論是駕駛外出方面還是航空業方面。」

Again Capital公司合夥人John Kilduff表示：「人們對美國國會能否推出紓困方案感到擔憂，因為這會支撐石油產業的需求，尤其是汽油需求。」

美國7月消費者信心指數降幅超過預期，這也不利油價。