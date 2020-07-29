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台積電ADR重挫逾7％ 聯電也跌5％

經濟日報 / 編譯季晶晶/ 綜合外電

台股ADR周二（28日）全數下跌，台積電重挫7.6%至36.64美元，但仍較台北交易股價溢價6.64%。

道瓊工業指數收跌205.49點，跌幅0.77%，報26,379.28點；標普500指數收跌20.97點，跌幅0.65%，報3,218.44點；那斯達克指數收跌134.18點，跌幅1.27%，報10,402.09點。

費半指數收盤下跌2.1%。

以下是台股ADR各股收盤報價：

個股 ADR代碼 收盤（美元） 漲跌幅（%）

日月光投控ASX 4.72 -5.03%

中華電 CHT 36.64 -0.19%

台積電 TSM 76.92 -7.60%

聯電 UMC 3.66 -5.43%

資料來源：彭博資訊

台股 台積電 標普

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