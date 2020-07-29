快訊

眷改悲劇不斷！揭3大巨獸 如何逼嚇老人搬家

聽新聞
test
0:00 / 0:00

科技全面領跌 道瓊指數挫逾200點

世界日報 / 記者張大仁／綜合報導
由於科技股承壓，國會議員繼續就下一輪新冠病毒救助方案進行辯論，股指收跌。(美聯社)
由於科技股承壓，國會議員繼續就下一輪新冠病毒救助方案進行辯論，股指收跌。(美聯社)

由於科技股承壓，國會議員繼續就下一輪新冠病毒救助方案進行辯論，股指收跌。

道瓊工業平均指數下跌205.49點或0.77%收2萬6379.28點。那斯達克綜合指數下跌134.18點或1.27%收1萬402.09點。史坦普500指數下跌20.97點或0.65%收3218.44點。

亞馬遜股價下跌1.8%，而Netflix下跌1.44%。Alphabet下跌1.69%。臉書下跌1.45%，蘋果下跌1.64%。

Strategic Wealth Partners CEO泰普(Mark Tepper)表示：「所有大型動能科技股都走跌。」「它們占了人們投資組合大部分，而現在已經精疲力盡。」

受惠經濟復甦的個股上揚。聯合航空和美國航空的漲幅均超過3.2%。達美航空上漲1.73%。嘉年華上漲4.22%，挪威郵輪公司上漲6.28%。

參議院共和黨員公布的方案將包括為失業者提供救濟、向個人直接支付最高1200元款項、更多依據《薪資保障計畫》對小企業的貸款以及其他條款。它還將聯邦失業保險金設定為勞工原有工資的70%，以取代本周就要停止支付的每周600元。

參議院多數黨領袖麥康諾(Mitch McConnell)說，未能對企業和其他實體進行責任保護的法案，不會在參議院通過。

不過，眾議院議長波洛西(Nancy Pelosi)27日晚上表示，共和黨人「尚未真正準備好進行認真談判。」她補充說：「我們想在法案中備有其他一些優先事項，但他們甚至沒有了解人民生活基本面所需的食物、房租和經濟生存。」

Spartan Capital Securities首席市場經濟學者卡迪略(Peter Cardillo)表示：「削減失業救濟金是為政治鬥爭預做準備，這可能需要一些時間。」他指出，這正在拖累股市情緒。

美國各地新冠病例持續增加，據約翰霍普金斯大學(Johns Hopkins University)彙整數據顯示，到目前為止，美國已確認超過420萬例感染，至少有14萬7303例死亡。

麥當勞和3M公布令人失望的財報數據後，股市也承壓。

麥當勞股價下跌2.49%，這家速食業巨頭宣布上季獲利低於分析師預期，總營收下降30%。道指成分股3M下跌4.92%，該公司上季獲利和營收均低於預期。

到目前為止，已有160多家史指企業公布第2季財報。根據The Earnings Scout的統計，其中有81%超出預期。

Vital Knowledge創始人克里薩富利(Adam Crisafulli)說：「在過去12-18個小時內有許多企業公布財報，但即使數量很多，但並沒有真正改變宏觀趨勢，只是絕大多數證實了大多數人已經懷疑的內容。」

同時，聯準會(Fed)開始為期兩天的政策會議，將在29日做出利率決定。

聯邦公開市場委員會(FIOMC)在上次6月會議中決定將聯邦基金利率目標範圍維持在0-0.25%，因須繼續處理新冠病毒大流行對美國經濟的影響。Fed也宣布將其貸款計畫延長至2020年底。

【中央社／紐約28日綜合外電報導】

由於投資人憂心消費者信心下滑、企業財報令人失望以及美國國會為疫情紓困計畫爭論不休，美股今天收低。

道瓊工業指數下滑205.49點或0.77%，以26379.28點作收。

標準普爾指數下挫20.97點或0.65%，收在3218.44點。

科技股那斯達克指數下跌134.18或1.27%，收10402.09點。

失業 麥當勞 共和黨 科技股

相關新聞

避險熱 比特幣衝破11,000美元

被譽為「數位黃金」的比特幣過去48小時漲逾10%，升破10,500美元關鍵阻力價位後，又衝破11,000美元，為2019...

亞太疫情捲土重來 全球經濟復甦腳步恐停頓

新冠肺炎疫情近日接連在北京、東京、香港、墨爾本復萌，讓今年以來抗疫成效普遍較佳的亞太地區又宣告淪陷，不僅讓防疫破功，也可...

科技全面領跌 道瓊指數挫逾200點

由於科技股承壓，國會議員繼續就下一輪新冠病毒救助方案進行辯論，股指收跌。

憂慮搭機風險 RV銷量持續成長

在2008年金融危機後的經濟復甦期間，具移動住房功能的休閒型汽車(RV)的銷量持續成長。

金價盤中觸及2,000美元 高盛看好一年後上2,300

國際金價28日盤中破天荒觸及每英兩2,000美元新高峰，隨後因美元彈升引發黃金獲利了結賣壓回跌。但瑞銀和高盛仍調高金價後...

LVMH上半年獲利銳減84％

法國精品業巨擘路易威登集團（LVMH）上半年淨利銳減84%，顯示LVMH雖已縮減在店租、徵才、廣告等方面的支出，仍難以減...

43年來最慘 日產本年度恐虧45億美元

日本第二大車廠日產汽車28日表示，本年度的營業損失將達到4,700億日圓（45億美元），為日產1977年有紀錄以來最慘，...

矽谷巨頭投資Jio…各有盤算

今年來矽谷科技巨人爭先恐後投資印度，臉書和Google已分別投資57億美元和45億美元，連晶片製造商高通（Qualcom...

歐亞經濟回溫速度 優於美國

全球經濟正從新冠肺炎危機中緩步復甦。凡是疫情獲得控制，經濟活動解禁的地區，經濟活動開始升溫，歐、亞地區優於美國，就業市場...

星國主權基金 績效差

星國主權財富基金新加坡政府投資公司（GIC）與淡馬錫控股（Temasek）雙雙寫下多年來最差業績表現，且對新冠肺炎疫情持...

美新一輪紓困 兩黨歧見大

美國參議院共和黨團提出1兆美元的第二輪擴大支出案，失業勞工目前每人每周收到的加碼給付將減少，而大部分美國民眾則可再獲得1...

特斯拉第2季營收冰火兩重天：在陸增倍，在美跌一成

特斯拉在美國當地時間7月28日遞交給美國證券交易委員會（SEC）的文件 顯示，今年第2季，特斯拉在中國大陸的營收高達14...

熱門新聞

英特爾開除首席工程師 為7奈米慘輸負責

神預言？他翻開日本30年前舊報紙 驚見2020疫情爆發

美股道瓊早盤下跌 台積電ADR跌5.2％

印尼學霸擁「11學士3碩士」集齊不同學院學士服 稱「拿學位是樂趣」

美國狗公園夫婦除口罩野餐 加州大媽暴怒狂噴胡椒

台積電ADR飆漲逾12％再創新高 聯電更狂漲近16％

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。