科技全面領跌 道瓊指數挫逾200點

由於科技股承壓，國會議員繼續就下一輪新冠病毒救助方案進行辯論，股指收跌。

道瓊工業平均指數下跌205.49點或0.77%收2萬6379.28點。那斯達克綜合指數下跌134.18點或1.27%收1萬402.09點。史坦普500指數下跌20.97點或0.65%收3218.44點。

亞馬遜股價下跌1.8%，而Netflix下跌1.44%。Alphabet下跌1.69%。臉書下跌1.45%，蘋果下跌1.64%。

Strategic Wealth Partners CEO泰普(Mark Tepper)表示：「所有大型動能科技股都走跌。」「它們占了人們投資組合大部分，而現在已經精疲力盡。」

受惠經濟復甦的個股上揚。聯合航空和美國航空的漲幅均超過3.2%。達美航空上漲1.73%。嘉年華上漲4.22%，挪威郵輪公司上漲6.28%。

參議院共和黨員公布的方案將包括為失業者提供救濟、向個人直接支付最高1200元款項、更多依據《薪資保障計畫》對小企業的貸款以及其他條款。它還將聯邦失業保險金設定為勞工原有工資的70%，以取代本周就要停止支付的每周600元。

參議院多數黨領袖麥康諾(Mitch McConnell)說，未能對企業和其他實體進行責任保護的法案，不會在參議院通過。

不過，眾議院議長波洛西(Nancy Pelosi)27日晚上表示，共和黨人「尚未真正準備好進行認真談判。」她補充說：「我們想在法案中備有其他一些優先事項，但他們甚至沒有了解人民生活基本面所需的食物、房租和經濟生存。」

Spartan Capital Securities首席市場經濟學者卡迪略(Peter Cardillo)表示：「削減失業救濟金是為政治鬥爭預做準備，這可能需要一些時間。」他指出，這正在拖累股市情緒。

美國各地新冠病例持續增加，據約翰霍普金斯大學(Johns Hopkins University)彙整數據顯示，到目前為止，美國已確認超過420萬例感染，至少有14萬7303例死亡。

麥當勞和3M公布令人失望的財報數據後，股市也承壓。

麥當勞股價下跌2.49%，這家速食業巨頭宣布上季獲利低於分析師預期，總營收下降30%。道指成分股3M下跌4.92%，該公司上季獲利和營收均低於預期。

到目前為止，已有160多家史指企業公布第2季財報。根據The Earnings Scout的統計，其中有81%超出預期。

Vital Knowledge創始人克里薩富利(Adam Crisafulli)說：「在過去12-18個小時內有許多企業公布財報，但即使數量很多，但並沒有真正改變宏觀趨勢，只是絕大多數證實了大多數人已經懷疑的內容。」

同時，聯準會(Fed)開始為期兩天的政策會議，將在29日做出利率決定。

聯邦公開市場委員會(FIOMC)在上次6月會議中決定將聯邦基金利率目標範圍維持在0-0.25%，因須繼續處理新冠病毒大流行對美國經濟的影響。Fed也宣布將其貸款計畫延長至2020年底。

【中央社／紐約28日綜合外電報導】

由於投資人憂心消費者信心下滑、企業財報令人失望以及美國國會為疫情紓困計畫爭論不休，美股今天收低。

道瓊工業指數下滑205.49點或0.77%，以26379.28點作收。

標準普爾指數下挫20.97點或0.65%，收在3218.44點。

科技股那斯達克指數下跌134.18或1.27%，收10402.09點。