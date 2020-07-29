憂慮搭機風險 RV銷量持續成長

世界日報 / 記者張大仁／綜合報導
擔心搭機風險的旅行者正帶著家人登上RV，在全美各地尋找露營地。路透
擔心搭機風險的旅行者正帶著家人登上RV，在全美各地尋找露營地。路透

在2008年金融危機後的經濟復甦期間，具移動住房功能的休閒型汽車(RV)的銷量持續成長。

新冠病毒大流行似乎正在引發該產業的另一波榮景。擔心搭機風險的旅行者正帶著家人登上RV，在全美各地尋找露營地。

經銷商和RV製造商如Thor Industries、Winnebago和Forest River表示，2020年春季和夏季的RV需求激增，產業分析師表示，這種榮景未來幾個月可能還會延續。

買家中有很多是首購族，許多人購買低成本產品，這種等級往往是年輕消費者的最愛。

富國銀行分析師康德(Tim Conder)在最新報告中表示：「所有經銷商都指出，首購族的比例很高，這代表大多數交易不是以舊換新。」「經銷商表示，高達80%的客戶是首購族，而以往通常只有25%。新冠大流行正在推動新買家的興起。」

像是海因茲(Heintz)一家人，托德(Todd)和太太艾琳(Erin)就是新買家之一。他們為自己和兩個孩子買了一輛拖曳式露營車。住在科羅拉多州阿斯彭(Aspen)的這一家人有很多地方可以在短周末出遊時乘坐RV。

路上總是有人示意想搭個便車。海因茲一家人和無數RV買家一樣，發現路上永遠面臨意想不到的挑戰。

首先，找到想要的RV非常困難，他們不得不尋找數家經銷店，庫存正在迅速消失。而且，隨著RV越來越受歡迎，在露營地找到空車位可能很棘手。

不過艾琳說，這也是離開房子的一種方式，他們將一起度過全部閒暇時間，「在這種困難時期我們可以自行創造亮點。我們還是可以閒逛、並保持社交距離等等。我們只是有時需要在其他地方這麼做。」

露營 社交距離

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