匯市動盪 北美企業第1季失血逾百億美元
外匯波動加劇，侵蝕歐美企業獲利，據企業財務管理公司Kyriba編纂的資料，北美企業第1季匯損金額接近108億美元，且匯市恐將持續震盪。
Kyriba 28日發布報告指出，受匯率波動衝擊，美國、加拿大、墨西哥的企業第1季損失達107.7億美元，比起去年第4季的79.9億美元大增約35%，但仍遠低於去年同期的233.9億美元。第1季貶值逾20%的巴西里爾，是北美業者最常提及造成影響的貨幣。
Kyriba表示，第1季獲利受匯率負面效應影響的北美企業，多達267家，高於前一季的233家。
Kyriba說，歐洲企業第1季匯損金額達14億美元。Kyriba分析歐洲企業的財報後指出，這些業者最常將歐元匯率波動列為造成負面衝擊的因素。
Kyriba指出，由於疫情衝擊金融體系，美元第1季創下2016年以來最大單季升幅，也是導致企業蒙受匯損的原因之一。
DXY美元指數雖在第1季上漲2.6%，但近期持續走軟，27日盤中一度跌至93.47，為2018年6月以來最低，且許多策略分析師認為美元指數未來將進一步下跌。
Kyriba資深策略分析主管Wolfgang Koester表示：「在這個時候，認為波動將減緩的人，恐怕非常少」。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言