匯市動盪 北美企業第1季失血逾百億美元

經濟日報 / 編譯林奇賢／綜合外電

外匯波動加劇，侵蝕歐美企業獲利，據企業財務管理公司Kyriba編纂的資料，北美企業第1季匯損金額接近108億美元，且匯市恐將持續震盪。

Kyriba 28日發布報告指出，受匯率波動衝擊，美國、加拿大、墨西哥的企業第1季損失達107.7億美元，比起去年第4季的79.9億美元大增約35%，但仍遠低於去年同期的233.9億美元。第1季貶值逾20%的巴西里爾，是北美業者最常提及造成影響的貨幣。

Kyriba表示，第1季獲利受匯率負面效應影響的北美企業，多達267家，高於前一季的233家。

Kyriba說，歐洲企業第1季匯損金額達14億美元。Kyriba分析歐洲企業的財報後指出，這些業者最常將歐元匯率波動列為造成負面衝擊的因素。

Kyriba指出，由於疫情衝擊金融體系，美元第1季創下2016年以來最大單季升幅，也是導致企業蒙受匯損的原因之一。

DXY美元指數雖在第1季上漲2.6%，但近期持續走軟，27日盤中一度跌至93.47，為2018年6月以來最低，且許多策略分析師認為美元指數未來將進一步下跌。

Kyriba資深策略分析主管Wolfgang Koester表示：「在這個時候，認為波動將減緩的人，恐怕非常少」。

疫情 外匯 加拿大

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