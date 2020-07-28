高盛員工考核更嚴格 恐掀起更大規模裁員
高盛集團開始採用更嚴格的績效評核系統，今年會將旗下3.9萬名多達10%員工評為表現欠佳，明年恐引發更大規模的裁員。
路透引述高盛內部備忘錄報導，在新的員工考核系統下，今年12月的年度考核中規劃被評為「表現超出預期」的員工達25%，「合於預期」的員工達65%，「部分達到預期」的員工達10%。
高盛的年度考核以嚴苛聞名，通常以員工未能達到績效目標為由，做為每年裁汰約5%員工的依據。高盛曾表示，裁員才得以引進多元的新人才，這在過去一年已成為首先要務。
不過高盛今年尚未大幅裁員，且截至6月底的員工總數還比去年同期增加10%。
根據這份內部備忘錄，主管和員工間的正式績效面談，從明年起增加到每年至少三次。他們過去每年績效會談的次數不多。
高盛發言人Leslie Shribman表示，高盛新任的人力資源部門主管拜爾（Bentley de Beyer），開始對以往不透明的績效評核過程進行改革，使其更加透明，並決定出每個類別的員工比率。
Shribman說，高盛的主要目標是，在該公司約九成員工在家上班之際，讓員工明白自己在整體表現所處的位置。
高盛變更績效評核，也表明在疫情所造成的工作限制下，部分大型企業開始翻修人資政策。
執行長蘇德巍（David Solomon）在這份備忘錄向全體員工說：「面對當今多變的挑戰，凸顯了回饋需要更多的透明度，就連我們員工和主管之間，也要加強溝通。」
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