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日本上市企業徵求自願離職情況遽增 因疫情正職員工也被削減
日本企業正在加速削減人員當中。根據東京商工RESEARCH指出，徵求員工自願離職的上市企業，僅在今年1～6月便有41家，超出了2019年1整年的數量。而這是自雷曼風暴影響猶存的2010年1～6月以來，時隔10年再次出現的高水準。7月也至少有4家企業對外公布徵求，今後似乎也會有所增加。
而這也顯示出新型冠狀病毒的影響，不僅在非正職員工之間，就連在正職員工的雇用上也正在擴大當中。
減少人手的舉措，是從去年起明顯展開。此舉亦有著企業著眼將來，為了提高獲利能力，而有意削減薪資較高的中年或高齡人員等的原因。根據東京商工RESEARCH指出，2019年徵求自願離職的企業為35家，是2018年的近3倍，且募集人數合計超過了1萬人。
進入今年後，又遭逢「新型冠狀病毒風暴」，使得自願離職的募集數量遽增。今年1～6月是僅次於2010年1～6月共66家企業的水準，在募集人數方面，僅是確認到的部分就超過了7000人。由於感染的再擴大，對企業經營的影響長期化，今年1整年也可能將會逼近2010年的85家。
行業種類方面，較為明顯的是外食、零售、服飾相關等，受到新型冠狀病毒風暴直接衝擊的企業。並且也擴大到了製造業，在東京商工RESEARCH負責進行調查的二木章吉認為：「下半年削減速度將會進一步加快，募集人數也可能會膨脹。」
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《原文刊登於合作媒體朝日新聞中文網，聯合新聞網獲授權轉載。》
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