三星晶片事業上半年營業利益料遜於台積電 因高額投資

三星電子上半年晶片事業營收位居全球第二，但營業利益很可能落居台積電之後，跌至第三名，原因可能是上半年的高額投資。

韓國先驅報（Korea Herald）報導，美國晶片大廠英特爾（Intel）的7奈米製程研發受挫，仍保住2020年上半年的營收和營業利益全球第一排名。英特爾今年上半年的營收換算韓元為47.6兆韓元，營業利益15.3兆韓元，均為半導體產業之冠。

韓國先驅報報導，三星今年上半年晶片事業營收料為36兆韓元，高於台積電的25兆韓元；不過，三星上半年營業利益估為9.3兆韓元，遜於台積電的10.4兆韓元。三星電子預定30日公布第2季具體財報。

台積電在全球晶圓代工市場的市占率高於五成，但三星過去半年來已宣布一系列重大投資計畫，目標是提高該公司在非記憶晶片和晶圓代工領域的市占率，這些投資也反映在營業利益上。