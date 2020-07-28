三星晶片事業上半年營業利益料遜於台積電 因高額投資

經濟日報 / 編譯林奕榮／綜合外電
三星電子今年上半年的營業利益可能不如台積電，主因該公司進行一系列重大投資。 路透
三星電子今年上半年的營業利益可能不如台積電，主因該公司進行一系列重大投資。 路透

三星電子上半年晶片事業營收位居全球第二，但營業利益很可能落居台積電之後，跌至第三名，原因可能是上半年的高額投資。

韓國先驅報（Korea Herald）報導，美國晶片大廠英特爾（Intel）的7奈米製程研發受挫，仍保住2020年上半年的營收和營業利益全球第一排名。英特爾今年上半年的營收換算韓元為47.6兆韓元，營業利益15.3兆韓元，均為半導體產業之冠。

韓國先驅報報導，三星今年上半年晶片事業營收料為36兆韓元，高於台積電的25兆韓元；不過，三星上半年營業利益估為9.3兆韓元，遜於台積電的10.4兆韓元。三星電子預定30日公布第2季具體財報。

台積電在全球晶圓代工市場的市占率高於五成，但三星過去半年來已宣布一系列重大投資計畫，目標是提高該公司在非記憶晶片和晶圓代工領域的市占率，這些投資也反映在營業利益上。

另外，英特爾可能委外代工的消息，令投資人期待三星有望受惠，激勵三星股價28日收盤大漲5.4%，觸及約五個月來高點。自英特爾24日公布7奈米製程受挫消息後，三星股價已連續三個交易日收漲。

三星電子今年上半年的營業利益可能不如台積電。 Korea Herald
三星電子今年上半年的營業利益可能不如台積電。 Korea Herald

台積電 韓國 奈米

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