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歐盟反托拉斯調查要求太超過 臉書提告

中央社 / 舊金山27日綜合外電報導
美國社群網站臉書表示，歐洲聯盟（EU）反托拉斯主管機關要求提供的資料超出必要範圍，已向歐盟法院提出控告。 歐新社
美國社群網站臉書表示，歐洲聯盟（EU）反托拉斯主管機關要求提供的資料超出必要範圍，已向歐盟法院提出控告。 歐新社

美國社群網站臉書（Facebook）今天表示，歐洲聯盟（EU）反托拉斯主管機關要求提供的資料超出必要範圍，其中甚至包括極為個人的資訊，臉書已向歐盟法院提出控告。

歐盟執行委員會（European Commission）去年起針對臉書展開反托拉斯調查，之後臉書提供了31萬5000份文件，相當於170萬頁的資料給執委會。

臉書今天表示，公司一直都配合調查，未來也會繼續合作，但委員會要求的範圍太廣，廣到連臉書員工的私人訊息等都在蒐羅之列。

臉書副總法律顧問蘭姆（Tim Lamb）在聲明中說：「執委會的要求異常廣泛，換言之，我們必須交出與執委會調查無關、多為不相干的文件，包括員工醫療資訊、個人金融文件，以及員工家人私人資訊等高度敏感的個資。」

「我們認為，這樣的要求應由歐盟法院複審。」

知情人士透露，歐盟主管機關遍查文件，尋找約2500個搜尋關鍵字，包括「大問題」（big question）、「關閉」（shut down）、「對我們不好」（notgood for us）等等，這些字詞都可在與歐盟這項調查無關的員工健康資料、表現評估甚至應徵臉書工作的應徵文件中找到。

歐盟 徵文 臉書

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