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日本推廣「工作度假」 盼挽救低迷觀光業

世界日報 / 編譯中心／綜合27日電

著眼日本觀光業受疫情重創，日本政府今天確認了推廣在度假地邊工作邊休假的Workation（暫譯工作度假）政策方針，希望能在觀光業正式復甦前給予協助。

日本讀賣新聞報導，日本政府今天在首相官邸舉行「觀光戰略實行推進會議」，確認了推廣在度假地邊工作邊休假的Workation（工作度假）政策方針，著眼疫情擴大，讓工作方式多元化，希望藉此協助觀光業經營。

Workation是一個創造出來的語彙，由work（工作）加上vacation（休假）組成，在日本被定義為遠距工作的一種。

擔任會議主席的內閣官房長官菅義偉說，希望能推廣這種作為新的旅行與工作方式的型態，也表達出政府將協助住宿設施建置無線網路的想法。

為促進休假取得及分散化，菅義偉已指示相關省廳（部會）配合檢討具體政策方案。日本各觀光地受到疫情重創，日本政府希望在觀光業正式恢復到原來水準前，透過推動這項措施給予協助。

目前受疫情影響，日本境內外國觀光客人次銳減，會中也放眼疫情平息後，持續宣傳推動外國觀光客造訪，具體方案包括吸引海外富裕人士前來住宿高級飯店、更加充實外文導覽設施等。

但另一方面，日本境內感染者居高不下，防疫對策在振興觀光方面也變得相當重要。菅義偉談到振興旅遊方案Go To Travel（去旅行）說，遵循兼顧防疫對策與恢復經濟活動的基本方針，希望大家能善用這項方案。

日本政府22日起推出振興國內旅遊的Go To Travel（去旅行）優惠方案，但調查顯示23至26日的4天連假中許多觀光景點遊客比疫情發生前還少。

日本 疫情 觀光

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