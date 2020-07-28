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波特蘭開打：川普派出「聯邦鎮暴特工團」...可不可以？

金價氣勢沖天 再創新高一路逼向2,000美元

經濟日報 / 編譯葉亭均／綜合外電

金價周一（27日）飆升至紀錄高價後，周二盤初續漲，持續往2,000美元上攻，原因是隨著美中緊張局勢升溫，可能對已因疫情受到重創的全球經濟再添衝擊，加上美元大幅走貶，促使投資人尋求避險；原油價格攀升，主要受美元疲軟和美股走強提振，因市場預期聯準會將強化鴿派立場。

●金價創新高

金價再創新高，黃金現貨價格28日盤初一度大漲1.3%至每英兩1,967美元；27日收盤上漲2.12%，報每英兩1,942.24美元。

黃金近月期貨結算價上漲1.8%，至每英兩1,931美元。

交易最活絡的黃金12月期貨28日盤中大漲1.6%，報每英兩1,987美元，距離2,000美元近在咫尺。

白銀周一盤中一度跳漲8%，至每英兩24.57美元，為2013年8月以來最高，盤尾上揚6.9%，報每英兩24.31美元。

經紀商OANDA高級市場分析師Edward Moya表示:「美元正在失去避險吸引力，隨著美元走貶，你將繼續看到黃金大漲。」

美元指數觸及兩年低點，因市場擔心美中緊張局勢、美國的新增病例數沒有顯示出減緩跡象，且聯準會本周可能會強化鴿派立場。

今年迄今，金價已上漲28%。黃金雖不孳息，但被認為是對抗通膨和貨幣貶值的工具，分析師還指出，大量資金流入黃金ETF，也是金價上漲背後的推動因素。

●油價上漲

油價周一（27日）收盤上漲，因市場期盼刺激措施將提振美國經濟，但漲幅受限，因美國新增病例數增加且華盛頓與北京之間關係緊張。

紐約原油9月期貨28日盤初小漲0.12%，27收盤上漲0.31美元，漲幅0.75%，結算價報每桶41.60美元。

布蘭特原油9月期貨27日收盤上漲0.07美元，漲幅0.16%，結算價報每桶43.41美元。

美國政府正在研擬新一輪1兆美元的紓困計畫。Price Futures高級分析師Phil Flynn表示：「如果我們能把更多錢放到消費者口袋裡，他們就會把錢花在商品和服務上，這應該會帶來更多的汽油需求、旅行和購物。」

美元走軟，讓以美元計價的大宗商品對持有其他貨幣的投資人來說更便宜，這也有助拉抬油價。美元指數已跌至2018年6月以來最低。

在中國大陸駐休士頓總領館和美國駐成都總領館關閉後，全球最大兩個經濟體之間緊張局勢升級，這促使投資人轉向黃金和公債等避險資產，遠離石油期貨等風險較高的資產。

布蘭特原油仍有望連續第四個月上漲，美國原油預料將連續第三個月上漲，主要受到石油輸出國組織（OPEC）和俄羅斯等國減產支撐。

金價 油價

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