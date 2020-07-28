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英特爾開除首席工程師 為7奈米慘輸負責

經濟日報 / 編譯葉亭均／綜合外電
英特爾首席工程師倫杜欽塔拉（Murthy Renduchintala）8月將離職。（取自網路）
英特爾首席工程師倫杜欽塔拉（Murthy Renduchintala）8月將離職。（取自網路）

晶片大廠英特爾已開除首席工程師倫杜欽塔拉（Murthy Renduchintala），原因是7奈米製程將延後至少6 個月，研發技術的進度落後於同業。

倫杜欽塔拉目前還身兼英特爾的技術、系統架構與客戶團隊總裁。他將在8月3日離職，而他領導的團隊也將分拆，改由其他主管率領。英特爾在聲明中表示，這一調整是「加速產品領導並改善製程技術執行的焦點與責任感」。

最新的人事異動顯示英特爾在遭遇生產困境、7奈米製程難產之際，正重新考量營運的各種面向。英特爾在上周四公布上季財報時，表示7奈米製程進度進度落後原訂時程約六個月，產品上市時間至少將延遲約一年，然而與此同時，競爭同業超微（AMD）已經推出電晶體尺寸更小的晶片。

英特爾執行長史旺當時表示，正評估是否委託其他公司生產晶圓，而非純粹仰賴自行生產。消息拖累英特爾隔日股價重挫16%，超微則大漲約17%。英特爾在聲明中說，當天就已考慮人事調整。

倫杜欽塔拉原先被視為是科再奇（Brian Krzanich）的可能替代人選，科再奇是在2018年辭去英特爾執行長職位，原因是與員工傳出私情。

倫杜欽塔拉是在2015年從高通跳槽英特爾，他在高通歷練約12年並一路升至執行副總裁。他赴英特爾任職後，起初負責客戶與物聯網事業與系統架構團隊，2016年向其他高層主管發送一份備忘錄，擬定一套計畫，要處理他所稱的「競爭力差距」情況，呼籲有必要升級英特爾的設計業務。倫杜欽塔拉隨後被升任至目前的職位。

倫杜欽塔拉也是英特爾薪資水準最高的主管之一，在截至2019年底的年度總薪酬達2,688萬美元。

如今隨著倫杜欽塔拉即將離職，他的團隊將被拆分為五個組織，包括由Ann Kelleher率領的技術研發團隊，將致力於推動7奈米製程。

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