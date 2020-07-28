台積電ADR飆漲逾12％再創新高 聯電更狂漲近16％
台股ADR周一（27日）多數上漲，半導體類股勁揚，台積電飆漲逾12%，股價再創歷史新高，較台北交易股價溢價達15.28%。
道瓊工業指數收盤上漲114.88點，漲幅0.43%，報26,584.77點；標普500指數收高23.78點，漲幅０.74%，報3,239.41點；那斯達克指數收高173.09點，漲幅1.67%，報10,536.27點。
費半指數收盤大漲3.23%。
以下是台股ADR各股收盤報價：
個股 ADR代碼 收盤（美元） 漲跌幅（%）
日月光投控ASX 4.97 +5.97%
中華電 CHT 36.71 -0.03%
台積電 TSM 83.25 +12.65%
聯電 UMC 3.87 +15.87%
資料來源：彭博資訊
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