財報+刺激方案 美股指數全面上揚

美國主要科技股27日跑贏大盤，因投資人為本周陸續公布的財報做好準備，而國會議員們則繼續進行新冠病毒刺激方案談判，股指走升。

道瓊工業平均指數上漲114.88點或0.43%收2萬6584.77點。史坦普500指數上漲23.78點或0.74%收3239.41點。那斯達克綜合指數上漲173.09點或1.67%收1萬536.27點。

蘋果上漲2.37%，亞馬遜上漲1.54%，其他與科技相關的股票包括臉書、Netflix和Alphabet也上漲。

美國政府再撥款4.72億元用於Moderna新冠病毒疫苗研究，市場人氣也得到提振。該股上漲9.15%。

金價也隨著股市上漲而飆升至新的紀錄高點。黃金期貨盤中一度上漲至每盎司1941.90美元，收盤上漲1.8%至1931.50元。27日的漲幅使黃金今年以來上漲超過26%，可望達到2010年來最大的年度升幅。

TD Ameritrade首席市場策略師奇那漢(JJ Kinahan)表示：「黃金可能正在向我們示警，但股市持續走高。」如果10年期美國國債殖利率下降而Cboe波動率指數(VIX)上升，那麼黃金創紀錄的飆升更值得注意，「除非其他兩個指標支持黃金走勢，我才會認為它已觸頂。」

普遍被認為是股市最佳恐懼衡量標準的VIX跌至25以下。指標10年期殖利率持平於0.59%。

6月核心耐久財訂單削弱了股市人氣。不含飛機在內的非國防訂單較上月增加3.3%，低於接受《道瓊》(Dow Jones)調查的經濟學者預期的成長3.6%。

本周是企業財報最繁忙的一周。麥當勞、輝瑞、Alphabet。蘋果和AMD等都將在本周發布最新上季財報。

根據Refinitiv的數據，截至27日上午，有130家史指企業公布財報，其中80%超過分析師預期。但是，由於新冠病毒大流行大幅侵蝕企業獲利，史指的整體獲利較上年同期下降40%。

Yardeni Research首席投資策略師亞德尼(Ed Yardeni)表示：「即使分析師的平均預期獲利預期下降，股價仍繼續飆升。」「這些估計在過去幾周開始顯示觸底。但是，如果新冠病例數量繼續增加，各州州長放慢或取消解除封鎖限制，任何復甦都可能受到阻礙甚至中斷。」

國會議員試圖推動另一輪新冠病毒刺激計畫，交易員也把目光投向華盛頓。

財政部長米努勤(Steven Mnuchin)26日表示，共和黨員已經敲定一項約1兆元的新冠病毒救助資金法案。他補充說，希望該提案能得到兩黨支持。

但是，Jefferies首席經濟學者馬科斯卡(Aneta Markowska)警告，「共和黨與民主黨間仍然存在很大差距，特別是在失業救濟金以及州和地方政府的援助方面。縮小差距可能需要一周以上時間，這意味著不太可能在7月31日前達成協議。」

白宮經濟顧問庫德洛(Larry Kudlow)說明了共和黨議案中涵蓋的一些措施，並指出：「將會發出1200元的支票，這將是新一籃子計畫的一部分。」

同時，《華盛頓郵報》報導，參議院共和黨員正在尋求將每周失業救濟金從600元降低至200元。