熱錢避險 金價飆新高 逼近2字頭

儘管股市創新高，但投資人開始居高思危，加上美中兩強地緣政治緊張、國際新冠肺炎疫情似有擴大跡象，諸多不確定因素吸引資金湧入黃金市場，昨天黃金期貨合約盤中創下每英兩一九七一點三美元、現貨價盤中則達一九四二點五美元，同創歷史新高，分析師預測金價很快將突破二千美元大關，凸顯避險情緒高漲。

金價近期漲勢凌厲，正值美元指數跌至逾六個月低點，美國實質殖利率為負值，且市場押注聯準會在本周會議將讓政策維持寬鬆，都是拖累美元匯率的原因。而新冠病毒疫情衝擊全球成長，且全球政府與央行持續推出空前刺激措施拉抬經濟，促使投資人把資金投入黃金。

今年以來市場資金也持續湧向黃金ETF，資金流入量超越二○○九年創下的紀錄，目前黃金ETF持有的黃金量達到逾三千三百噸的歷史新高紀錄。

國際金價創新高，但包含台灣在內的亞洲投資人未見大舉加碼，反而趁機解套「回售」。國銀龍頭台灣銀行最新統計顯示，近期黃金存摺交易總量增加，但買賣雙方力道大致均衡，未見散戶大舉搶進。

有「黃金王子」之稱的台銀貴金屬部副理楊天立昨分析，金價近期表現強勢並非炒作，反而屬於「理性且健康」的上漲，因為主要買盤源自北美與歐洲的避險資金，反觀亞洲投資人，為二○一一到二○一三年間被套牢的部位進行解套，多數都在忙著回售。目前台銀黃金條塊一台兩要價約六萬九千元台幣。

此外，今年來波動劇烈的比特幣也再度站上一萬美元，市場分析，這可能與近期黃金走勢強勁有關，部分投資者認為，比特幣具有類似黃金的避險性質，受到美中衝突升高，地緣政治因素衝擊全球股市時，使得避險資金投入比特幣。