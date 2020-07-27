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高盛：看貶美元可買進這兩種類股

經濟日報 / 編譯季晶晶/ 綜合外電
高盛集團策略師建議，美元走弱之際可挑選海外營收高的資訊科技和能源股。路透
高盛集團策略師建議，美元走弱之際可挑選海外營收高的資訊科技和能源股。路透

根據高盛集團，押注美元會持續貶值的投資人應考慮買進美國科技股和能源股，這些個股的國際業務能創造高額營收、美元走貶之際易有優越表現。

包括David Kostin在內的高盛策略師上周五發布研究報告指出，在西歐和金磚四國（巴西、俄羅斯、印度、中國）等地區有高額收入的美國企業，即使美元下跌也不怕。高盛外匯策略師預估，貿易加權美元指數在未來12個月會貶值超過5%。

這些策略師表示：「在貿易加權美元指數下跌至少1.25%的幾個月裡，有國際業務的資訊科技和能源類股表現最佳，而較仰賴國內營收的消費者非必需品類股表現最差。當美元走弱，投資人應該挑海外營收比重高的個股。」

美元上周五（24日）跌至1月以來最低價位，因為投資人押注聯準會本周召開會議仍將維持寬鬆政策，而全球其他地區的經濟，相對於新冠病例不斷攀升的美國，能加速復甦。

在一份回溯到1980年的資料分析當中，高盛策略師也發現，美元走貶之際，外資買進美股的金額增加。高盛預估外資今年會買3,000億美元的美股。他們說：「美元走弱向來是推升外資對美股需求的最大催化劑。」

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