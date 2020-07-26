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歌王歌后靠這些撈更多 但「不務正業」太久仍有風險

經濟日報 / 編譯湯淑君／綜合外電
亞莉安娜。 美聯社
亞莉安娜。 美聯社

新冠肺炎疫情導致大型現場音樂演唱會紛紛取消，讓一些仰賴演唱會收入的藝人叫苦連天。美國流行樂天后蕾哈娜則老神在在，因為許多像她這樣的超級巨星早已另闢財源，新事業蒸蒸日上，音樂反倒變成副業。

現年32歲的節奏藍調與流行舞曲歌手蕾哈娜上回出專輯，是在2016年發行且大受好評的第八張專輯「反了」，讓歌迷引頸期待新作，緊盯她14日在Instagram上的公開宣布。但當天蕾哈娜發表的不是新專輯，而是新的護膚產品系列。

自「反了」發片以來，蕾哈娜已擴大她的時尚王國，包括Fenty Beauty彩妝系列、Savage X Fenty內衣品牌、與精品集團LVMH合作的Fenty服飾品牌，以及31日將正式推出的Fenty Skin護膚系列。

富比世雜誌（Forbes）估計蕾哈娜身價約6億美元，在全球音樂人中排名第九，但其中大部分靠時尚事業進帳，而不是音樂。

唱片公司主管說，現在天王、天后級歌手的典型收入中，約20%到50%與音樂無關。A咖藝人沒在巡迴演唱時，推出美妝系列、當選秀節目評審、在Instagram貼文凸顯廠商贊助活動等，往往占總收入八成以上，與十年前占比不高於10%或20%大異其趣。

創新藝人經紀公司（CAA）主管羅斯說：「未過氣的藝人，已自成品牌。」

這顯示當紅歌星跟著錢潮走，頂著名人光環推出各種可提高獲利的生意，並透過社群媒體餵飽渴求偶像最新動態的粉絲，把事業觸角延伸到舞台生命日減的音樂領域之外。

這股趨勢反映音樂產業的變化。音樂串流利潤比昔日賣CD微薄，如今經營其他事業不再招惹「出賣靈魂」的汙名。這也顯示音樂作為獨立藝術形式的文化影響力式微，變得更像是一種促銷工具。

於是新專輯發行間隔拖長，從兩、三年變成四、五年。產業專家警告，歌手若「不務正業」，讓歌迷等新作等得望眼欲穿，或馬虎推出令人失望的新專輯，將冒著遭粉絲背棄的風險。

蕾哈娜。 路透
蕾哈娜。 路透
肯伊威斯特。 美聯社
肯伊威斯特。 美聯社

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