日服裝業者找商機 AI預測流行趨勢

受疫情影響，全球產業都受到強烈衝擊，日本服裝公司想出新招，以AI技術預測服裝設計及顏色趨勢，以挽救銷售數字。據報導，日本新創公司Neural Pocket Inc.運行的系統可以自動收集各種時尚網站、Instagram及其他社群媒體上與服裝有關的大量數據，以分析大眾穿搭趨勢。

據《共同社》報導，提供AI預測服裝設計及顏色趨勢技術者為日本新創公司Neural Pocket Inc.，該公司運行的系統可以自動收集各種時尚網站、Instagram及其他社群媒體上與服裝有關的大量數據，以此預測出可以成為流行的服裝設計及顏色。

Neural Pocket在4月份表示，由於民眾對疫情流行的擔憂加劇，其分析發現顏色趨勢發生了變化，數據顯示，以白色為主色調的服飾逐漸流行起來，因為這種顏色的服飾會帶給人安全感。Neural Pocket已經與大型零售商Aeon Co.的服裝公司合作，協助該公司開發接下來秋冬季節的新商品。

另一家AI合資企業Sensy Inc.開發了新軟體，該軟體可以分析、收集客戶購買產品或服務商店地點的數據，其中包括客戶過去購買的商品和訪問店家的頻率等相關信息。Sensy會將消費者的購買數據提供給TSI Holdings Co.和其他服裝運營商，然後他們會利用這些數據優化店內的人員配置與開發新產品。

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