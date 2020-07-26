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疫苗還沒問世…生技高管瘋炒股 獲利超過10億元

世界日報 / 編譯林育正／綜合25日電

新冠肺炎疫苗的研發，使生技公司股價大飆漲，企業內部擁有持股的高層，更順勢操作波段讓資產翻倍；內部人士算準時機，靠著還未問世的疫苗就已獲利10億元。

6月26日位在舊金山的Vaxart公司意外宣布，正進行研發的新冠肺炎疫苗，被美國政府列入「神速行動」 (Operation Warp Speed)中，自此股價飆漲，而幾周前獲得價值數百萬元分紅配股的高層，看見股價漲幅達六倍，立刻獲利了結，賺走2億元。

在搭上疫苗相關的生技產業，高層和董事會成員靠著持股大賺暴利的現象時有所聞，只要疫苗研發有所進展，包括獲得政府援助，股票便能獲得投資人追逐。根據紐約時報統計，自3月以來，至少有11家企業，多是成敗仰賴單一藥品的小型公司，共賣出價值超過10億元的股票。

不過部分公司疑似以聲稱與參與神速行動做為行銷手段，而引起政府側目。Vaxart的候選疫苗用在靈長類動物的初期實驗上，這算是神速行動的一部分，但事實上，Vaxart並不是獲得政府資助、大量生產疫苗的重點公司之一。

生技藥廠莫德納(Moderna)在企業10年的歷史中，未能開發出新產品，但1月底宣布研發疫苗；日後更發布新聞宣布取得進展，股價大漲三倍，使公司市值接近300億。莫德納內部人士在4月公司確定獲得聯邦政府贊助後，陸續賣出價值2億4800萬的持股。

衛生福利部部分官員也懷疑Vaxart等公司試圖誇大在神速行動中的地位，來炒作股價。衛福部匿名官員透露，已將疑慮轉達證券交易委員會。

而在6月底，Vaxart最大股東Armistice Capital就幾乎將所有持股出售。一般來說企業給予高層分紅配股，但必須等待數個月甚至數年才能執行認股權；但由於公司內部特殊條款，讓持股能立刻交割；執行長弗洛羅(Andrei Floroiu)也表示，這是為了籌措研發疫苗的經費。

疫苗 新冠肺炎 生技 紐約時報 舊金山

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