蘋果財報 本周重頭戲

本周對全球金融市場至為關鍵，一連串重大訊息將陸續公布，包括蘋果（Apple）等重量級科技公司財報、美國參議院新一輪刺激方案、Fed決議，及美國第2季GDP報告，都可能左右後市展望。

財報季進入高峰期，焦點將集中在蘋果、亞馬遜和Google母公司Alphabet上季表現，這三家科技大廠都預定30日（周四）美股盤後公布財報，業績表現能否達到、甚至超越市場預期，對一連兩周收跌的那斯達克綜合指數將形成更大的挑戰。

美國共和黨參議員也準備提出新一輪刺激方案，希望趕在每人每周600美元加碼版失業救濟金31日到期前敲定。但分析師認為，國會月底前不太可能同意新的刺激計畫。

Fed會議也將登場，一般預料29日（台北30日凌晨）會後可望按兵不動，重申繼續盡其所能支持經濟。

美國30日將發布第2季GDP初估數據，揭曉封鎖抗疫期間經濟受多大衝擊。經濟學家預估，第2季GDP可能萎縮多達35%。