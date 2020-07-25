科技股拖累+美中緊張 道瓊跌182點終止連3周升勢

經過震盪的一周，科技股陷入困境，中美緊張局勢加劇，美國股市24日收跌。

道瓊工業平均指數下跌182.44點或0.68%收2萬6469.89點。史坦普500指數下跌20.03點或0.62%收3215.63點。那斯達克綜合指數下跌98.24點或0.94%收1萬363.18點。

道指成分股英特爾暴跌16.24%，因該公司的第3季展望令人失望，並延後發表下一代晶片。

道指的跌幅使全周股指下跌0.7%，終結連3周升勢。史指本周下跌0.2%，為4周來首度下跌。與此同時，那指本周下跌1.3%，為5月以來首次連2周下跌。

Allianz Investment Management ETF策略負責人格拉恩(Johan Grahn)說：「我們正處於持續高波動狀態中。」「不僅股市，在日常生活的每個角落中都充滿著這種不確定性。」

格拉恩說：「這種波動性及其所隱含的所有不確定性短期內真的很難去除。」

華爾街恐慌指數Cboe波動率指數(VIX)成交在25.7。與此同時，黃金價格飆升至創紀錄的收盤高點，收漲0.4%至每盎司1897.50元。

臉書、Alphabet、蘋果和微軟的股票均下跌。特斯拉下跌6.35%，亞馬遜和Netflix逆勢而上，分別上漲0.75%和0.6%。

隨著投資人努力應對新冠病毒大流行及其對企業獲利的影響，大型科技股已成為市場領導者。今年以來亞馬遜和Netflix分別上漲62%和48%。同期Alphabet和臉書的漲幅超過12%。

但是，本周科技股一直在掙扎。臉書本周下跌逾4%，蘋果下跌3.8%。 Netflix下跌2.5%，微軟和Alphabet均下跌0.5%。

Truist/SunTrust Advisory首席市場策略師勒納(Keith Lerner)在報告中表示：「對另一個科技泡沫的擔憂正在上升。」「過度集中的風險也越來越大，目前市值排名前五大的股票占史指22%。」

不過他強調：「如今的狀況幾乎完全不能與90年代後期科技泡沫時期的狂躁相提並論。」「絕對估值雖升高，但不到當時的一半。一小群股票的影響力上升是整個股市的風險，但這些企業也貢獻越來越多現金流量和獲利。」

本周交易也因中美之間緊張關係加劇而動盪不定。中國下令關閉在成都的美國領事館，以報復華盛頓於本周初關閉中國在休士頓的領事館。中國股市急跌，上證綜指隔夜下跌3.9%。

在新冠病毒大流行期間，投資人也對經濟狀況感到不安，上周失業人數增幅超出預期。

E-Trade投資策略總經理羅文嘉特(Mike Loewengart)表示：「這值得讓人深思，這種流行病對經濟的破壞遠遠還未結束。」「儘管寄希望於刺激法案的實施，但全美民眾仍深陷暫停重新開放和再度關閉的痛苦中。」