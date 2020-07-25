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美中終須一戰？台灣須關心3種可能發展

美大選前…G2還有的鬥

經濟日報 / 編譯陳律安／綜合外電

前高盛資產管理公司董事長、提出「金磚四國」概念的歐尼爾（Jim O'Neil）表示，在11月美國總統大選前，美國與中國大陸間言詞交鋒只會愈來愈激烈強硬。

美方21日要求陸方關閉駐休士頓總領事館，之後陸方也回敬，要求美國關閉駐成都總領事館，使雙方關係降至數十年來冰點。

倫敦智庫漆咸樓董事長歐尼爾24日接受CNBC訪問，被問及美中關係現況，他回答「不佳」，「由於民調顯示川普大幅落後，我認為從現在到選舉前，這種情況（美中舌戰）將持續且不定期發生。」歐尼爾認為，美中舌戰將既嚴厲又令人提心吊膽，但不確定是否會化為行動，「我希望不會，因為這對美國與全世界實在都沒什麼好處」。

歐尼爾說，要中國大陸扮演好期望中大國角色，非常困難，部分原因站得住腳，部分原因則說不通，「隨中國大陸在各層面崛起，歐洲國力相對衰弱，美國也減退，全世界發現任何戰後的國際組織，都無法展現正確的集體治理與領導。」

歐尼爾

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