美大選前…G2還有的鬥
前高盛資產管理公司董事長、提出「金磚四國」概念的歐尼爾（Jim O'Neil）表示，在11月美國總統大選前，美國與中國大陸間言詞交鋒只會愈來愈激烈強硬。
美方21日要求陸方關閉駐休士頓總領事館，之後陸方也回敬，要求美國關閉駐成都總領事館，使雙方關係降至數十年來冰點。
倫敦智庫漆咸樓董事長歐尼爾24日接受CNBC訪問，被問及美中關係現況，他回答「不佳」，「由於民調顯示川普大幅落後，我認為從現在到選舉前，這種情況（美中舌戰）將持續且不定期發生。」歐尼爾認為，美中舌戰將既嚴厲又令人提心吊膽，但不確定是否會化為行動，「我希望不會，因為這對美國與全世界實在都沒什麼好處」。
歐尼爾說，要中國大陸扮演好期望中大國角色，非常困難，部分原因站得住腳，部分原因則說不通，「隨中國大陸在各層面崛起，歐洲國力相對衰弱，美國也減退，全世界發現任何戰後的國際組織，都無法展現正確的集體治理與領導。」
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言