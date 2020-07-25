美中互槓 恐波及貿易協議

參與中方決策的知情人士表示，中國國安與軍方官員反對展現美方可能解讀為軟弱的和解姿態；但以經濟領域為主的官員則試圖審慎回應美方動作，期望維持貿易戰暫時休兵狀態。但局勢升高至互相關閉領事館後，代表兩國關係急速惡化，外交領域出現抗衡後，影響層面將更廣泛，短時間內恐難以突破。

今年初以來，美中緊張關係從經貿、科技領域，逐步擴展至疫情、南海、香港等時政領域，之前達成的第一階段協議相形之下成為雙邊關係中少有的一個亮點。但隨美中局勢全面緊張升級、進入對抗模式，難免會波及諸多領域甚至經貿協議。

紐約時報引述消息來源報導，中國駐休士頓總領事館關閉後，中國仍會致力履行1月中與美國簽署的第一階段貿易協議。 中國如希望破壞川普選情，可停止依協議要求大量採購美國農產品，讓川普失去關鍵的農業州選票。但中國持續大手筆採購美國玉米、大麥、豬肉，近期還下了歷來最大單筆玉米訂單。

路透報導則指出，儘管中美第一階段貿易協議仍在履行，但努力「買買買」已不再是主導美中關係走向的衡量標準。

伴隨美中雙方頻繁過招、要求關閉彼此領事館，兩國關係已急劇惡化，短期難以修復。

一名中國官員告訴路透，責令關閉領事館的舉措令雙方關係大幅惡化，外交領域出現抗衡後，影響層面將非常廣，「這和單純的貿易戰有所區別，也不會像那時透過某個契機就能即刻扭轉局面」。

瑞銀亞洲經濟研究主管汪濤分析，除全球疫情影響，美中緊張升級，供應鏈存在脫鉤壓力，也是經濟下行風險，在最悲觀情形下，下半年整體經濟反彈可能比預期弱。

彭博資訊報導，歐亞集團分析師布洛德瑞克認為，如果破壞貿易協議，可能會導致新一輪針鋒相對的關稅、制裁和簽證限制措施，這會讓兩國在經濟從疫情中復甦之際進一步遭到損害，但目前看來，美中官員一再重申對貿易協議的承諾，且放棄這個協議目前對雙方都沒有多大好處。