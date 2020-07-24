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英特爾擬外包晶片製造 改變設計與生產不分家做法

經濟日報 / 編譯洪啟原／綜合外電
英特爾考慮外包晶片製造業務，一改50年來晶片設計與生產全包的做法。路透
英特爾考慮外包晶片製造業務，一改50年來晶片設計與生產全包的做法。路透

英特爾Intel）執行長史旺，在23日法說會中花費近1小時，討論這個全球晶片製造龍頭從未想過的概念：自己不生產晶片，言下之意是考慮外包晶片製造業務。

委外製造已成為價值4,000億美元晶片產業的常態，但英特爾這50年來仍維持晶片設計與製造不分家的傳統。直到最近，英特爾才考慮將處理器製造業務外包給其他業者。

史旺告訴分析師：「某種程度來說，我們需要其他人的流程技術，我們把這件事當作可能執行的計畫，我們正準備這麼做，這有助我們擁有更多選擇和彈性。所以在過程中會跳過一項程序，我們能嘗試別的方案，不用全部都自己生產。」

金融服務公司Cowen分析師蘭姆西認為，追求委外製造晶片代表晶片產業的一大轉向，英特爾與其他晶片製造商最大的差異也將消失。

不過，台積電就成功聚焦生產製造，把晶片設計留給其他公司。台積電工廠的產能已超越英特爾。這一點有助例如超微（AMD）之類英特爾競爭對手的表現急起直追。

台積電 英特爾 Intel

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