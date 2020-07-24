股神再出手！ 波克夏加碼買進美國銀行約8.13億美元股票

「股神」巴菲特執掌的波克夏公司買進價值約8.13億美元的美國銀行（BofA）股票，在BofA股價今年重挫31%之際砸錢加碼。

根據22日公布的監管文件，波克夏本周買進3.39億股BofA股票，總持股增加逾3%至9.817億股左右。波克夏增持BofA股票的平均價格是23.99美元。

波克夏正加碼押注BofA，先前持股超過10%已取得美國聯準會（Fed）核准，超過這個關鍵門檻須經監管機構審查。波克夏發言人表示，巴菲特去年請求Fed允許增持BofA股票，里奇蒙聯準銀行在今年4月20日發布無異議證明。

波克夏一開始先買BofA的特別股和權證，如今對BofA的持股已成為波克夏最大的投資部位之一。截至3月底，BofA成為波克夏市值第二高的持股，僅次於蘋果。

投資多家銀行的波克夏第1季減持了部分銀行股，包括高盛和摩根大通。波克夏預計8月公布第2季銀行股持股變化。