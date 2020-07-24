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周四台股ADR 台積電跌1.69％、 聯電逆勢大漲13.09％

經濟日報 / 編譯黃淑玲／綜合外電

台積電ADR周四（23日）隨美股下跌，收盤跌1.69%，較台北交易股價溢價4.01%。台股ADR中，聯電ADR一枝獨秀，逆勢大漲13.09%，較台北交易股價溢價3.11%。

道瓊工業指數23日下跌353.51點，或1.31%，報26,652.33點；標普500指數下滑40.36點，或1.23%，報3,235.66點，那斯達克指數重摔244.71點，或2.29%，報10,461.42點。

費城半導體指數收盤下跌1.64%。

以下是台股ADR各股周四收盤報價：

個股 ADR代碼 收盤（美元） 漲跌幅（%）

日月光投控ASX 4.72 -1.87

中華電 CHT 36.65 -0.49

台積電 TSM 67.37 -1.69

聯電 UMC 3.37 +13.09

資料來源：彭博資訊

台股 台積電 半導體

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