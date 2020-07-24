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科技股遭拋售 道瓊跌350點 標普500終結連四日漲勢

經濟日報 / 編譯季晶晶/ 綜合外電
圖/ 路透
圖/ 路透

美股周四（23日）大幅下跌，投資人拋售科技股，主因是財報憂喜參半，而且有越來越多的跡象顯示疫情正在惡化，經濟可能加劇深度衰退。

道瓊工業指數挫低353.51點，或1.31%，收報26,652.33點；標普500指數大跌40.36點，或1.23%，收報3,235.66點，那斯達克指數重摔244.71點，或2.29%，收報10,461.42點。

美國三大股指均走低，蘋果、微軟和亞馬遜等動能股下跌是最大的拖累。標普500指數結束此前連四日的漲勢，且創下6月26日以來最大單日跌幅。

一個科技行業監督組織報告，蘋果在多州面臨消費者保護調查，消息公布後市場拋售加劇。蘋果收盤下跌4.6%。

Wedbush Securities高級副總裁Stephen Massocca表示：「成長型股票和價值型股票走勢確實不一致，差距已經開始縮小。」

美國勞工部表示，截至7月18日的當周，首次請領州失業金的人數增加了10.9萬人，經季節性調整後為141.6萬人。該數字不包括大流行病失業補助金的請領者，該計劃將於7月31日到期。

國會努力在上述計畫到期之前通過新的刺激方案，參議院共和黨人宣布，最早可能在本周向民主黨人公布他們的提案。

根據路透統計，周四美國累計確診病例超過400萬例，平均每小時新增近2,600例。

標普500指數11大類股有八大類股收挫，以科技股跌幅最大。

第二季財報季進入高峰期，已有113家標普500成分股公司公布財報。路孚特數據顯示，有77%超出了標準不高的預期。

微軟股價下跌4.3%，該公司稍早之前公布其雲端計算業務Azure上季的成長首次低於50%。

特斯拉連續第四季獲利，有望納入標普500指數，但該股下跌5.0%，因分析師質疑這家電動車製造商的股價是否與業績相符。

推特股價上漲4.1%，此前該公司公布，每日用戶數出現前所未見的最大年度增長。

英特爾在收盤後表示，新的7奈米晶片技術比計畫落後六個月，公司股價盤後交易遽跌超過8%。

美國航空集團宣布將重新考慮在8、9月增加的航班數量後，股價上漲3.7%。此外，該公司公布，調整後的每股虧損為7.82美元。

遭強制封鎖措施衝擊的航空公司股，扭轉了盤初跌勢，收盤大幅上漲，標普1500航空公司指數上漲1.3%。

標普 失業 科技股

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