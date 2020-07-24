微軟蘋果領跌 道瓊下挫353點、史指終止四連漲

微軟和蘋果領跌大盤，失業數據也令人失望，股市收跌。

道瓊工業平均指數下跌約353.51點或1.31%收2萬6652.33點。史坦普500指數下跌40.36點或1.23%收3235.66點，終止連4漲。那斯達克綜合指數下跌244.71點或2.29%收1萬461.42點，主因大型科技股的拋售加劇。

微軟下跌4.35%，儘管該公司上季營收優於預期，但微軟表示其軟體授權許可證購買速度繼續放緩，並且子公司LinkedIn受到疲弱的就業市場的不利影響。

蘋果下跌4.55%，而亞馬遜和Netflix分別下跌3.66%和2.5%。與此同時，特斯拉回吐早盤漲幅，儘管其財報超出分析師預期，但仍收跌4.98%。

Vital Knowledge分析師克里薩富利(Adam Crisafulli)在最新報告中表示，「史指正受嚴重打擊，因為投資人拋售高科技股，而這個類股正備受高度期待地進入財報季。」「科技股根本是瘋狂地超買、過度持有和高估，除了獲利數字，它們可能沒有其他方式來提高股價。」

富國證券(Wells Fargo Securities)資深分析師哈維(Christopher Harvey)指出，這些「超級大咖」科技股引領大盤脫離2020年低點，並補充說：「這與1990年代後期的相似性正在不斷增加。」

哈維在報告中表示：「總的來說，我們的中期擔憂是，融漲可能會破壞市場穩定，並且來得急、去得也快。換言之，股指完全無視明年上半年的局勢，但未將政治風險納入考量。」

最新的失業數據也削弱了市場情緒。

美國上周申請失業救濟金人數為141.6萬，這是連續第18周首申失業救濟金人數超過100萬。《道瓊》(Dow Jones)的數據顯示，經濟學者預計還有130萬工人向美國政府申請失業救濟金。

Jefferies貨幣市場經濟學家西蒙斯(Thomas Simons)在報告中表示：「陽光帶各州的新冠病例激增，而其他州的重新開放活動停滯不前，可能引發另一輪裁員，阻礙了新生勞動市場的復甦。」

23日的跌幅導致投資人尋求期權和美國國債的保護。「恐慌指數」Cboe波動率指數(VIX)躍升至26.7。指標10年期國債殖利率跌至0.57%。