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安謀傳賣輝達 牽動貿易戰

經濟日報 / 編譯葉亭均、記者李孟珊／綜合報導
安謀（ARM）大股東日商軟銀集團擬出清持股，傳找蘋果探詢收購意願，全球繪圖晶片一哥輝達也表達想買下安謀。（本報系資料庫）
安謀（ARM）大股東日商軟銀集團擬出清持股，傳找蘋果探詢收購意願，全球繪圖晶片一哥輝達也表達想買下安謀。（本報系資料庫）

安謀（ARM）大股東日商軟銀集團擬出清持股，傳找蘋果探詢收購意願，全球繪圖晶片一哥輝達也表達想買下安謀。安謀為全球處理器矽智財（IP）龍頭，業界研判，美企接手機率高，若成局，華府更能掌握半導體核心技術，成為貿易戰另一抵制北京的利器，讓美中貿易戰從硬體戰升級為軟體戰。

市場預期，軟銀出售安謀，總價金可能超過400億美元（約新台幣1.2兆元），是全球晶片業歷來最大規模收購案。若美企收購安謀，將牽動大陸發展自主半導體布局，最直接影響是當地IC設計業，左右台積電、聯電大陸廠區接單狀況。

安謀掌握半導體晶片最關鍵的設計架構，蘋果、華為旗下海思、輝達等指標廠的晶片都採用安謀架構。2019年5月，美中貿易戰打得火熱，安謀雖然不是美商，仍一度宣布遵守美國政府規定，暫停與華為的業務往來，使海思面臨下世代晶片無法採用安謀架構設計、產品線停擺問題，市場譁然。

隨後，在軟銀創辦人孫正義力挺下，安謀取消暫停與華為業務往來的計畫，海思晶片難產壓力解除，但華府之後推出新禁令，禁止廠商使用應材等美製設備或技術為華為生產客製化晶片，再次封殺華為。

業界解讀，美國現在封殺華為的作法，是從硬體出發。安謀掌握設計晶片最重要的處理器IP技術，幾乎主流晶片設計都採用安謀架構，若安謀成為美企，華府將更有抵制北京的武器，讓美中貿易戰從硬體戰升級為軟體戰。

彭博資訊報導，輝達有意出手收購安謀，近幾周已與軟銀接洽；軟銀也曾向蘋果公司探詢收購意願，但蘋果似乎沒興趣。軟銀、安謀和輝達的代表均拒絕置評。

軟銀近期營運深受新冠肺炎疫情衝擊，因而有意出脫安謀持股，本月稍早傳出，軟銀正研議處分安謀的各種選項，包括透過私下交易出售部分或全部安謀持股，或讓安謀股票上市。

軟銀在2016年以約320億美元收購安謀。軟銀併購安謀後，費城半導體指數迄今已大漲185%，因此市場研判，軟銀出售安謀的金額將高於當年收購價，成為全球晶片產業歷來最大規模收購案的紀錄，而擁有龐大現金能支付收購的，應當是輝達等美企莫屬。

彭博引述消息人士說法報導，此案也可能出現其他買家，軟銀也可能會選擇讓安謀重新上市。

不過，業界研判，軟銀亟需現金，若等待安謀重新上市，相當費時，找買家接手會是更快的變現方法。輝達、蘋果等美企手上現金滿滿，且都採用安謀架構，出手收購安謀的機率不小。

軟銀 華為

延伸閱讀

彭博：軟銀近期曾接洽蘋果 探詢收購安謀意願

聯發科5G單晶片添新成員天璣720 攻中階智慧手機

軟銀傳賣安謀 蘋果可能有興趣收購

軟銀傳想賣安謀 蘋果會是買家？

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