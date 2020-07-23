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韓統一部長提名人： 金與正為美北對話留下餘地
韓國國際廣播電台報導，韓國統一部長官提名人李仁榮23日表示，即便美北關係陷入僵局，韓國也應朝著原有目標繼續前進，希望暫時停滯不前的韓半島和平進程重新取得進展。
李仁榮在統一部長官提名人人事聽證會開場發言中作出了上述表示。李仁榮稱，為改善南北韓關係，將主導推進果斷的變化。
此外，李仁榮對北韓勞動黨第一副部長金與正近期發表談話邀請美方贈送獨立日紀念活動DVD一事表示，金與正為美北對話留下了餘地。金與正本月10日發表談話，否定美北今年內舉行峰會的說法，但邀請美方贈送獨立日紀念活動DVD。
在回答「解決韓半島問題的過程中將如何說服美國」的提問時，李仁榮強調，無論美北關係如何，我們應繼續促進南北韓關係改善和發展。李仁榮稱，在與美方合作的同時，應主導採取行動，為發展南北韓關係積極努力。
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