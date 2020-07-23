韓統一部長提名人： 金與正為美北對話留下餘地

人類可能比科學家原本預估的還要早2萬年來到北美洲！劍橋大學的研究團隊近日發佈在墨西哥發現的石塊遺址，經過化學定年後發現，人類約3萬年前就從歐亞大陸抵達北美洲，這對考古學界是非常重大的突破，可以對北美原住民的身世有更多了解，但有專家質疑這可能只是一般的石頭。

2020-07-23 13:05