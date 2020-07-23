路透：美國防疫不力成拖垮全球經濟風險

美國因應新冠疫情的政策正在拖垮全球經濟？路透21日發表文章指出，「若說以前的美國政策推動了全球經濟發展，現在的美國政策則在拖垮整個世界。美國對新冠肺炎疫情的糟糕應對，已經成為全球經濟復甦的主要風險。」

文章稱，德國出口已受重創，加拿大也在謹慎觀望鄰國的形勢。它們知道一旦美國經濟進一步受損，影響將會繼續擴散。

據悉，國際貨幣基金組織（IMF）日前在評估美國經濟時指出，「未來很大一部分美國民眾將不得不應對生活水平的大幅下降和嚴重的經濟困難。這可能進一步削弱消費需求，加劇經濟增長面臨的長期阻力。」

文章指出，美國當前面臨的種種情況非常殘酷：4月和5月，美國政府承諾通過一系列限制措施遏制疫情，並投入約3萬億美元支持經濟發展。然而，在這些舉措即將到期之際，美國的疫情數據還在持續飆升。

與此同時，全球其他地區的人們已將戴口罩視為必要之舉，而美國仍在這一問題上存在巨大分歧。

文章提到，對世界其他主要經濟體而言，除了忙於應對疫情及其引發的經濟下行壓力，美國為他們帶來了額外的負擔。

文章還稱，日本經濟復甦的速度與美國能否控制住疫情密切相關。分析人士表示：「如果美國未能成功阻止疫情蔓延，日本的經濟復甦將被嚴重推後。」

國際貨幣基金組織預測稱，美國今年的GDP將萎縮6.6%。加拿大央行的預測更為悲觀，認為美國GDP較去年相比將萎縮8.1%。如果對美國GDP的預測進一步下調，將直接影響加拿大經濟的發展，因為加拿大約四分之三的出口市場在美國。

而美國南邊的墨西哥，新增病例數也屢創新高，但墨西哥總統奧夫拉多爾認為墨西哥疫情應對不力跟美國有關。

世界大型企業研究會最新出爐的調查顯示，全球消費者信心指數創下史上最大降幅。分析指出：「就美國失業人口或收入下降的程度來看，會對經濟造成下行壓力，這也將會對全球消費能力造成影響。」