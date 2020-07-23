快訊

奧運「重新倒數」365天: 東京單日疫情破紀錄, 停賽的停損點?

路透：美國防疫不力成拖垮全球經濟風險

世界日報 / 編譯中心／綜合22日電
路透21日發表文章指出，「若說以前的美國政策推動了全球經濟發展，現在的美國政策則在拖垮整個世界。美國對新冠肺炎疫情的糟糕應對，已經成為全球經濟復甦的主要風險。」 （歐新社）
路透21日發表文章指出，「若說以前的美國政策推動了全球經濟發展，現在的美國政策則在拖垮整個世界。美國對新冠肺炎疫情的糟糕應對，已經成為全球經濟復甦的主要風險。」 （歐新社）

美國因應新冠疫情的政策正在拖垮全球經濟？路透21日發表文章指出，「若說以前的美國政策推動了全球經濟發展，現在的美國政策則在拖垮整個世界。美國對新冠肺炎疫情的糟糕應對，已經成為全球經濟復甦的主要風險。」

文章稱，德國出口已受重創，加拿大也在謹慎觀望鄰國的形勢。它們知道一旦美國經濟進一步受損，影響將會繼續擴散。

據悉，國際貨幣基金組織（IMF）日前在評估美國經濟時指出，「未來很大一部分美國民眾將不得不應對生活水平的大幅下降和嚴重的經濟困難。這可能進一步削弱消費需求，加劇經濟增長面臨的長期阻力。」

文章指出，美國當前面臨的種種情況非常殘酷：4月和5月，美國政府承諾通過一系列限制措施遏制疫情，並投入約3萬億美元支持經濟發展。然而，在這些舉措即將到期之際，美國的疫情數據還在持續飆升。

與此同時，全球其他地區的人們已將戴口罩視為必要之舉，而美國仍在這一問題上存在巨大分歧。

文章提到，對世界其他主要經濟體而言，除了忙於應對疫情及其引發的經濟下行壓力，美國為他們帶來了額外的負擔。

文章還稱，日本經濟復甦的速度與美國能否控制住疫情密切相關。分析人士表示：「如果美國未能成功阻止疫情蔓延，日本的經濟復甦將被嚴重推後。」

國際貨幣基金組織預測稱，美國今年的GDP將萎縮6.6%。加拿大央行的預測更為悲觀，認為美國GDP較去年相比將萎縮8.1%。如果對美國GDP的預測進一步下調，將直接影響加拿大經濟的發展，因為加拿大約四分之三的出口市場在美國。

而美國南邊的墨西哥，新增病例數也屢創新高，但墨西哥總統奧夫拉多爾認為墨西哥疫情應對不力跟美國有關。

世界大型企業研究會最新出爐的調查顯示，全球消費者信心指數創下史上最大降幅。分析指出：「就美國失業人口或收入下降的程度來看，會對經濟造成下行壓力，這也將會對全球消費能力造成影響。」

延伸閱讀

對抗中國安全威脅 美印正合作研發新型無人機

休士頓中領館遭關閉 旅行社急著想取回客人美國護照

美總統顧問班農揭「4騎士」戰術 2步驟擊垮中國

全球1500萬人染疫美國占四分之一 拉美巴西最慘

相關新聞

疫情引發支出大增 澳洲面臨二戰後最大赤字

澳洲今天通報3個月以來最多的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）死亡病例，人口第2大州維多利亞州的新增感染人數持續攀...

華爾街專家：慎防股市可能遭「眼鏡蛇效應」反噬

華爾街專家警告，政府推出規模空前的貨幣及財政寬鬆政策、大力介入經濟，儘管短期內可能推升市場行情節節上漲，事後卻可能帶來比...

路透：美國防疫不力成拖垮全球經濟風險

美國因應新冠疫情的政策正在拖垮全球經濟？路透21日發表文章指出，「若說以前的美國政策推動了全球經濟發展，現在的美國政策則在拖垮整個世界...

特斯拉上海廠年底80%採中國零件 較原定100%目標落後

特斯拉上海超級工廠達成百分之百從中國大陸採購便宜汽車零件的時間，將比原定的時間延後，這可能會讓價格會維持在較高的價位。

全球第一套！以區塊鏈為基礎 立陶宛央行發行數位收藏幣

立陶宛央行（Bank of Lithuania）今天發行全球第一套以區塊鏈（blockchain）為基礎的數位收藏幣—L...

墨國石塊出土 揭人類早萬年到美洲

人類可能比科學家原本預估的還要早2萬年來到北美洲！劍橋大學的研究團隊近日發佈在墨西哥發現的石塊遺址，經過化學定年後發現，人類約3萬年前就從歐亞大陸抵達北美洲，這對考古學界是非常重大的突破，可以對北美原住民的身世有更多了解，但有專家質疑這可能只是一般的石頭。

彭博：軟銀近期曾接洽蘋果 探詢收購安謀意願

彭博資訊引述消息人士報導，軟銀集團近期曾與蘋果公司接觸，探詢蘋果收購軟銀旗下晶片設計公司安謀（Arm）的興趣。稍早另有報...

憂國安疑慮乾脆買下？ 傳美國投資團隊想收購TikTok

金融時報報導，一群投資科技業的美國投資人計畫買下國際版抖音（TikTok），讓TikTok脫離原先的中國大陸母公司。

中英關係緊張 央視出手停播英超

中英兩國關係緊張之際，大陸新浪網報導，原訂於23日凌晨直播的英格蘭足球超級聯賽變成了拳賽。報導引述消息人士指出，央視有意...

藉由「打疫苗」植入追蹤晶片？比爾蓋茲駁斥「陰謀論」

對於有人提出陰謀論，說自己會趁著捐助新冠疫苗，在人們接種注射時植入追蹤裝置，微軟創辦人比爾‧蓋茲周三（22日）嚴正駁斥。

「許可到期不再核發」傳法國8年內排除華為參與5G

消息人士透露，法國當局已經知會打算採購華為技術有限公司5G設備的電信業者，一旦使用許可到期之後將不再更新效期，等同實質上...

南韓17年來首衰退！ 上季GDP萎縮 亞洲金融風暴來最慘

最新數據顯示，南韓第2季國內生產毛額（GDP）萎縮速度高於預期，衰減幅度為1997年亞洲金融風暴以來最大，顯示新冠病毒疫...

熱門新聞

為何要關中國駐休士頓總領館？美亞太助卿史達偉揭內幕

陸媒民調「哪個美駐華領館最可能被關？」 回答竟一面倒

安倍口罩太難用！旅日台人竟成功換成鑽石：有口罩千萬別扔

醉翁之意不在酒？ 梅根、哈利遭爆退出英皇室另有心機

美撤陸駐休士頓領館 美參議員：早該關閉這個間諜中心

川普：關閉更多陸使領館的可能性 一直存在

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。