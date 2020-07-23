墨國石塊出土 揭人類早萬年到美洲

人類可能比科學家原本預估的還要早2萬年來到北美洲！劍橋大學的研究團隊近日發佈在墨西哥發現的石塊遺址，經過化學定年後發現，人類約3萬年前就從歐亞大陸抵達北美洲，這對考古學界是非常重大的突破，可以對北美原住民的身世有更多了解，但有專家質疑這可能只是一般的石頭。

早2萬年到美洲

根據《英國廣播公司》報導，考古學家在墨西哥的奇垮惠特（Chiquihuite）洞穴找到了2000個石器，經過碳14放射定年與岩石光化學定年法後，研究團隊認為這些石器是至少3萬年以前的人類使用的，而這比起目前考古學界預測的11500年前還要更早。

北美洲的人類原本據考證認為，是古代的克洛維人從歐亞大陸，跨越白令海峽後抵達阿拉斯加後往南擴張，在冰河時期白令海峽水位下降，因此可以讓動物、人類進行跨大陸的遷徙，不過在冰河時期結束後，海水淹沒白令海峽直到現在。因此考古學家便認為北美人類是1萬多前來到北美，就沒有再進一步探討。

可能只是一般石頭

可是從21世紀開始，陸續發現比11500年前更早的遺址，科學家先前在德州中部找到距今15500年前的沉積岩中，找到可以證明人類活動的工具。此篇論文發表在最頂級自然科學期刊《自然》，共同作者之一、牛津大學碳輻射加速中心的希格漢表示，這是突破性的證據，他非常興奮可以參與研究。

由於該地為沉積岩洞穴，一般地質學定年需要火成岩或是變質岩，因此他們利用可以較精確定年「萬年尺度」的碳14定年與岩石光化學定年（透過岩石原子能階跳躍判斷岩石最後被太陽光照射的年代）交叉比對後獲得這樣的結果。不過，德州循道宗大學教授梅爾澤認為，這些石頭也有可能是自然生成的。

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