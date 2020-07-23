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經濟學家羅奇警告：美國將遭遇雙底衰退！

經濟日報 / 編譯季晶晶/ 綜合外電
經濟學家羅奇說，美國勢必要遭遇二次衰退。（報系資料照）
經濟學家羅奇說，美國勢必要遭遇二次衰退。（報系資料照）

財經頻道CNBC報導，經濟學家羅奇警告，華爾街充斥V型復甦狂熱，正把投資人帶往錯誤方向。

根據羅奇，美國勢必遭遇第二次嚴重的景氣低迷期。

曾任摩根士丹利亞太區主席、現為耶魯大學高級研究員的羅奇周三（22日）接受CNBC節目《Trading Nation》訪問時表示：「舊病復發的機率，不只是疫情，還有經濟本身--也就是令人畏懼的雙底衰退--非常真實。」

他指出，衰退向來會兩度探底。羅奇預料這次的經濟萎縮將有同樣的模式。他說：「美國經濟需求面潰敗認輸，會在今年下半年，持續為企業、招聘和潛在的公司破產創造許多問題。」

羅奇是全球亞洲問題權威之一，他曾在1月預測，新冠疫情會超過2003年SARS造成的影響，可能撼動全球經濟。以中國為模型，羅奇說，即使重啟經濟，美國的消費者需求面臨艱困復甦。

他說：「兩大經濟體都能很快復工，但他們大費周章很難將消費者需求拉回過往水準，尤其是大家擔心再被感染的面對面服務。」

在這種情況下，他主張，美國新一輪紓困方案「必不可缺」，然而，長期而言會造成損害。他表示：「我們的儲蓄和經常帳開始變得很難看。」

他相信美國的預算赤字危機會在我們眼前爆開。除通膨外，嚴重後果還包括羅奇也一直警告的美元崩盤。他上月敲警鐘，美元在今明兩年會重挫35%。前三個月，美元已跌逾5%。

疫情 通膨

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