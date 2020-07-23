法傳變相淘汰華為 設許可年限取代現有設施

(德國之聲) 根據路透社7月22日的報導，三位知情人士稱，法國當局已經告知計劃購買華為5G設備的電信運營商，一旦這些設備的許可證到期，他們將無法續簽。這等於是實際上是把在新的5G網絡中淘汰華為。

法國國家資訊系統安全局 (ANSSI)本月表示，將允許運營商在3至8年的許可證下使用設備，包括華為的設備，但補充說，正敦促目前沒有使用中國公司裝備的電信公司避免改用該公司的裝備。

據消息人士透露，由於許可證的時效很短，這些限制相當於在2028年之前在法國5G網絡內事實上淘汰華為。由於事涉敏感，這些消息人士不願透露姓名。

消息人士稱，在某些情況下，法國運營商可能還能設法獲得華為設備的8年授權，並且還可以決定在這段時間內使用其裝備。但他們補充說，即使這樣也意味著最終要拆除它。

其中一位消息人士表示，鑑於像5G這樣的新移動技術至少需要8年才能產生投資回報，電信運營商很難承擔投資華為裝備的風險。「給三年的時間其實相當於就是斷然排拒。」

過去法國運營商必須各自申請幾十個設備牌照，以覆蓋全國不同地區。消息人士稱，ANSSI已經將主要大城市的牌照決定通知了運營商。他們說，華為設備的大部分授權期限為3或5年，而歐洲競爭對手愛立信或諾基亞設備的大部分授權期限為8年。

ANSSI的決定還沒有公開，但消息人士說，在最近幾個月的非正式談話中，法國當局還告訴運營商，為華為設備發放的許可證此後將不再續簽，但文件中並未正式說明。目前ANSSI拒絕對此發表評論。

與英國相似

對於布依格(Bouygues)這家法國電信公司和法國電信巨頭Altice來說，有效期的禁令特別麻煩，這兩家法國電信運營商已經在其現有移動網絡中使用了華為的設備。

5G網絡設備的新授權是與現有的4G裝備掛鉤的，這也意味著，如果運營商選擇不同的供應商進行5G，也必須更換現有的4G基礎設施。

這兩家公司今年已經多次表示，這樣的情況下，他們可能會被迫以巨大的代價更換部分電網，並將導致他們向國家要求賠償。

布依格和Altice拒絕評論他們是否申請了華為牌照或任何牌照決定，或者他們是否與ANSSI進行了非正式對話。他們還拒絕評論現在是否會放棄任何購買華為設備的計劃。

法國另外兩大運營商，即領頭羊Orange和Iliad，其移動網絡主要依靠諾基亞、愛立信或兩者。目前Iliad和Orange拒絕發表評論。

在英國，各大電信集團嚴重依賴華為技術，政府已下令在2027年前將中國公司的設備從5G網絡中清除。

鄒宗翰/楊威廉 (路透社)

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