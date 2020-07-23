「許可到期不再核發」傳法國8年內排除華為參與5G

消息人士透露，法國當局已經知會打算採購華為技術有限公司5G設備的電信業者，一旦使用許可到期之後將不再更新效期，等同實質上逐漸淘汰華為設備。

路透社報導，世界兩大強權美國和中國間的地緣政治風暴逐漸擴大之際，法國和其他歐洲國家一樣正在奠定新一代5G行動市場的基礎。

美國聲稱華為設備可能會被中共用來從事間諜活動，持續施壓盟國禁用華為；華為和北京當局則否認這項指控。

負責網路安全的法國國家資訊系統安全局（ANSSI）本月表示，將授權業者使用包括華為在內設備，許可效期為3至8年，不過也正在敦促目前並未使用華為設備的電信業者避免改用華為。

每家業者為了將服務範圍涵蓋全國不同地區，必須替所使用設備申請數十份許可。

消息人士指出，國家資訊系統安全局已經將各大城市多數的許可發放決定告知業者，華為設備的許可效期大部分為3年或5年，歐洲競爭業者愛立信（Ericsson）或諾基亞（Nokia）的設備許可效期則多為8年。

國家資訊系統安全局的決定並沒有自行或透過電信業者對外公開。

消息人士還說，法國當局近幾個月來也透過非正式談話告知電信業者，已獲許可使用的華為設備一旦到期後將不再更新效期；談話內容並未見於正式文件中。

負責監督5G設備許可核發的法國總理辦公室發言人表示，國家資訊系統安全局正在法律框架內和電信業者合作，還說目前任何授權許可對於未來效期是否更新或中斷都沒有影響。

國家資訊系統安全局和華為都拒絕做出評論。

不過據消息人士說法，由於許可效期偏短，這些限制實際上等同到了2028年將華為排除在法國5G網絡之外。由於事涉敏感，這幾名消息人士拒絕公開姓名。

消息人士表示，法國電信業者在某些情況下或許還是能替華為設備取得8年效期的許可，並在這段期間決定是否使用華為設備，不過最後還是得面臨拆除命運。

其中一名消息人士指出，要一間電信業者冒險投資華為設備很難，因為像5G這樣的新行動科技至少需要8年時間才能回本。