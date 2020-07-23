快訊

客庄旅遊券申請延長至28日 新的登記方式看這裡！

恐怖大王的滅世預言：掀起末日狂潮的作家五島勉逝世

聽新聞
test
0:00 / 0:00

「許可到期不再核發」傳法國8年內排除華為參與5G

中央社 / 巴黎22日綜合外電報導
圖為華為在北京一處營業據點。 路透
圖為華為在北京一處營業據點。 路透

消息人士透露，法國當局已經知會打算採購華為技術有限公司5G設備的電信業者，一旦使用許可到期之後將不再更新效期，等同實質上逐漸淘汰華為設備。

路透社報導，世界兩大強權美國和中國間的地緣政治風暴逐漸擴大之際，法國和其他歐洲國家一樣正在奠定新一代5G行動市場的基礎。

美國聲稱華為設備可能會被中共用來從事間諜活動，持續施壓盟國禁用華為；華為和北京當局則否認這項指控。

負責網路安全的法國國家資訊系統安全局（ANSSI）本月表示，將授權業者使用包括華為在內設備，許可效期為3至8年，不過也正在敦促目前並未使用華為設備的電信業者避免改用華為。

每家業者為了將服務範圍涵蓋全國不同地區，必須替所使用設備申請數十份許可。

消息人士指出，國家資訊系統安全局已經將各大城市多數的許可發放決定告知業者，華為設備的許可效期大部分為3年或5年，歐洲競爭業者愛立信（Ericsson）或諾基亞（Nokia）的設備許可效期則多為8年。

國家資訊系統安全局的決定並沒有自行或透過電信業者對外公開。

消息人士還說，法國當局近幾個月來也透過非正式談話告知電信業者，已獲許可使用的華為設備一旦到期後將不再更新效期；談話內容並未見於正式文件中。

負責監督5G設備許可核發的法國總理辦公室發言人表示，國家資訊系統安全局正在法律框架內和電信業者合作，還說目前任何授權許可對於未來效期是否更新或中斷都沒有影響。

國家資訊系統安全局和華為都拒絕做出評論。

不過據消息人士說法，由於許可效期偏短，這些限制實際上等同到了2028年將華為排除在法國5G網絡之外。由於事涉敏感，這幾名消息人士拒絕公開姓名。

消息人士表示，法國電信業者在某些情況下或許還是能替華為設備取得8年效期的許可，並在這段期間決定是否使用華為設備，不過最後還是得面臨拆除命運。

其中一名消息人士指出，要一間電信業者冒險投資華為設備很難，因為像5G這樣的新行動科技至少需要8年時間才能回本。

法國 北京 間諜

延伸閱讀

法國增近千人確診新冠肺炎 累計逾17.8萬人染疫

不隨美英腳步！法財長：不禁華為

法國病例再飆升 衛生總局：恐民眾暑假群聚所致

歐盟若抵制華為 中國傳將報復諾基亞、愛立信

相關新聞

特斯拉驚喜連4季獲利 達納入標普500門檻

美國電動車大廠特斯拉（Tesla）上季寫下連續第四季獲利成績，為該公司股票納入標普500指數鋪平道路，主要因撙節成本與強...

藉由「打疫苗」植入追蹤晶片？比爾蓋茲駁斥「陰謀論」

對於有人提出陰謀論，說自己會趁著捐助新冠疫苗，在人們接種注射時植入追蹤裝置，微軟創辦人比爾‧蓋茲周三（22日）嚴正駁斥。

「許可到期不再核發」傳法國8年內排除華為參與5G

消息人士透露，法國當局已經知會打算採購華為技術有限公司5G設備的電信業者，一旦使用許可到期之後將不再更新效期，等同實質上...

南韓17年來首衰退！ 上季GDP萎縮 亞洲金融風暴來最慘

最新數據顯示，南韓第2季國內生產毛額（GDP）萎縮速度高於預期，衰減幅度為1997年亞洲金融風暴以來最大，顯示新冠病毒疫...

特斯拉財報六大要點一次掌握　

電動車大廠特斯拉（Tesla）周三（22日）發布備受關注的上季財報，營收獲利均優於市場預期。主要有下列六大重點：

馬斯克宣布：特斯拉最新「超級工廠」將落腳德州奧斯汀附近

特斯拉執行長馬斯克周三（22日）在發表第2季財報時宣布，確定選址德州奧斯汀附近，興建它在美國的第二座超級工廠，做為電動皮...

中英關係緊張 央視出手停播英超

中英兩國關係緊張之際，大陸新浪網報導，原訂於23日凌晨直播的英格蘭足球超級聯賽變成了拳賽。報導引述消息人士指出，央視有意...

台積電ADR漲逾1%　聯電ADR勁揚逾3%

台股ADR周三（22日）漲跌互見，台積電勁揚逾1%，較台北交易股價溢價5.12%。

美中關係惡化引人憂心 美股仍收高

雖然美中關係惡化引人憂心，但2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗研發有進展，投資人權衡孰輕孰重之際，華爾街股市今...

美共和黨喊發新一輪現金

美國國會正加緊協商新紓困計畫，共和黨支持對家庭發放新一輪現金、延長失業金加碼補助、投入更多資金於新冠肺炎篩檢，但對總統川...

資金防疫 脫美入亞

根據投資銀行NatWest Markets，由於亞洲抗疫成果較佳，對投資人而言，部分亞洲地區是比美國更好的投資標的，這凸...

英歐貿易協議 可能延宕

英國距離首相強生設定的7月底達成脫歐後貿易協議期限只剩數日，預料將來不及與歐盟達成協議。

熱門新聞

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。