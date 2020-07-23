輝達傳有意買下安謀！近幾周已與軟銀洽談可能性　

消息人士透露，繪圖晶片製造商輝達（Nvidia）有意出手收購軟銀集團旗下的晶片設計公司安謀（Arm）。

消息人士說，輝達近幾周已就收購安謀的可能性進行洽談，但其他可能競爭者也可能出現。

早在上周，就有消息傳出軟銀集團正研議處分安謀的各種選項，包括透過私下交易出售部分或全部安謀持股，或是讓安謀股票上市。消息人士說，輝達有意收購安謀的意向，或許不會促成交易，因為軟銀可能仍會選擇將安謀上市。

軟銀、安謀和輝達的代表均拒絕置評。

根據彭博匯編的數據，若談成安謀的交易，有可能會締造晶片產業歷來最大筆收購案的紀錄。軟銀集團是在2016年以約320億美元的價碼收購安謀，後者當時是英國最大的上市科技公司。

在軟銀併購安謀後，費城半導體指數迄今已大漲185%，投資人押注自動化、AI等新市場與技術將帶動晶片產業將迅速成長。輝達股價在同期間則大漲約八倍，市值達約2,540億美元。輝達主導的領域橫跨電玩與AI處理資料中新等新領域，也立足自駕車晶片等新興市場。

輝達在各晶片領域攻城掠地，也因此對英特爾、高通、超微（AMD）這類大型公司構成更大威脅，這些公司都曾採用安謀的技術。在7月初，輝達的市值曾短暫超越英特爾。

軟銀先前也曾持有輝達股票，在2017年曾持有價值40億美元輝達持股。不過在2019年初，軟銀表示其願景基金已出脫所有輝達股票。