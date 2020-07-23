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台積電ADR漲逾1% 聯電ADR勁揚逾3%
台股ADR周三（22日）漲跌互見，台積電勁揚逾1%，較台北交易股價溢價5.12%。
道瓊工業指數收高165.44點，或0.62%，報27,005.84點；標普500指數勁揚18.72點，或0.57%，報3,276.02點；那斯達克指數小漲25.76點，或0.24%，報10,706.13點。
費半指數收盤收漲0.42%。
以下是台股ADR各股收盤報價：
個股 ADR代碼 收盤（美元） 漲跌幅（%）
日月光投控ASX 4.81 +0.42%
中華電 CHT 36.83 -0.32%
台積電 TSM 68.53 +1.06%
聯電 UMC 2.98 +3.11%
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