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台積電ADR漲逾1%　聯電ADR勁揚逾3%

經濟日報 / 編譯洪啟原／綜合外電
台積電 。路透
台積電 。路透

台股ADR周三（22日）漲跌互見，台積電勁揚逾1%，較台北交易股價溢價5.12%。

道瓊工業指數收高165.44點，或0.62%，報27,005.84點；標普500指數勁揚18.72點，或0.57%，報3,276.02點；那斯達克指數小漲25.76點，或0.24%，報10,706.13點。

費半指數收盤收漲0.42%。

以下是台股ADR各股收盤報價：

個股 ADR代碼 收盤（美元） 漲跌幅（%）

日月光投控ASX 4.81  +0.42%

中華電 CHT 36.83 -0.32%

台積電 TSM 68.53 +1.06%

聯電 UMC 2.98 +3.11%

台股 台積電 標普

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