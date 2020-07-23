馬斯克宣布 下一座特斯拉超級工廠蓋德州奧斯汀附近
特斯拉執行長馬斯克周三（22日）在發表第2季財報時宣布，確定選址德州奧斯汀附近，興建它在美國的第二座超級工廠，做為電動皮卡Cybertruck的生產基地。
馬斯克說，位於崔維斯郡（Travis County）的廠址有2000英畝大，距離奧斯汀約15分鐘車程。他還說這個工廠會是一個「生態天堂」，將來會對大眾開放。
特斯拉花了數月選址，計劃為北美東岸顧客生產還在研發中的Cybertruck、Semi和Model 3，以及Model Y跨界多用途車。
馬斯克補充表示，特斯拉會持續在加州成長，那裡生產供貨全球的Model S和Model X，以及供應北美的Model 3和Model Y。
崔維斯郡本月稍早投票同意，提供特斯拉至少1470萬美元的稅務優惠蓋新廠，以便為當地創造工作機會。特斯拉目前在唯一美國廠所在地加州費利蒙雇用了大約1萬人。
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