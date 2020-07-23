1兆美元公債 恐找不到買主

經濟日報 / 編譯林奕榮／綜合外電
全球公債氾濫，超出央行購債額度，未來幾個月將供過於求近1兆美元。（路透）
全球公債氾濫，超出央行購債額度，未來幾個月將供過於求近1兆美元。（路透）

儘管全球主要央行擴大購債規模，但多國政府為應對疫情發行的大量新債，仍超過央行購債需求；彭博資訊統計，扣除央行預定購債規模，未來幾個月公債的供需落差將達近1兆美元。

彭博資訊指出，英國、加拿大、澳洲政府為籌集疫情援助資金，大舉發債，導致公債氾濫；美國和日本央行的購債步調，也比政府發債速度慢。

投資人對短期債券的偏好，可能會使長期債券殖利率的升勢失控，衝擊依賴長債市場的退休基金和壽險公司。

相較之下，歐洲大部分公債將受惠於歐洲央行（ECB）的購債計畫，擔心債券殖利率飆漲的投資人或許能在歐洲找到避風港。

在公債發行潮出現前，各國央行持續降息和擴大資產購買計畫已嚴重干擾投資策略。投資人每年從市場購買數千億美元債券，但部分人士預期央行會提供完全支持之際，市場竟出現近1兆美元的供需落差，凸顯傳統投資人對發債的政府的重要性。

今年下半年，美債面臨困境；截至今年12月31日止的六個月內，美債淨供應量將逾1兆美元，其中多數為中長期債券；美國國內買家目前仍為美債市場提供支撐，但一些最忠誠的投資者似乎準備離去。退休基金通常會購買美國公債配對長期負債，但自2月以來，退休基金對本息分離債券的持有部位持續下降。

摩根大通策略師貝瑞預期，下半年美國公債供應量將增加35％，並出現「一定程度的供給過剩」，5年期和30年期公債殖利率差距將擴大，建議投資人加碼押注殖利率曲線陡峭。

歐洲的情況和美國完全不同。美國銀行策略師薩柯表示，自6月30日到年底，歐元區公債發行規模預期將比ECB購買額度和投資人贖回量低2,220億美元，是歐債市場的利多。

日本殖利率曲線將陡峭化，主因風險資產堅挺、匯率避險成本較低推動資金湧向海外、10年和30年期公債發行量創紀錄，以及央行加碼購買短期債券，導致短期和中長期債券的殖利率差擴大。

債市 日本央行 疫情

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