美共和黨喊發新一輪現金

美國國會正加緊協商新紓困計畫，共和黨支持對家庭發放新一輪現金、延長失業金加碼補助、投入更多資金於新冠肺炎篩檢，但對總統川普調降薪資稅的提議存疑。

參議院多數黨領袖麥康諾計劃本周協調出共和黨版提案，估計規模可能約1兆美元。面對加碼失業補助計畫本月底結束、國會休會期又將於8月7日展開，議員正快馬加鞭協商，希望數周內與民主黨敲定兩黨都同意的新一輪紓困法案。

麥康諾21日表示，共和黨版的計畫將包括直接對家庭再發一輪現金，包括育兒津貼；為疫苗和檢測編列資金；另外還準備撥款1,050億美元，作為協助學校安全復課之用。

麥康諾說，共和黨的計畫也將包含第二輪援助小企業的「薪資保護計畫」（PPP），但會「瞄準」受新冠肺炎疫情影響最大的企業；也會編列資金來補償企業為「安全復工」付出的成本，包括為防疫而採購個人防護裝備、檢測、辦公室重新裝修「以保護員工和吸引顧客」的花費。

依照共和黨版的提案，目前每周發放600美元的加碼版失業補助金可能縮減，但不會完全取消。共和黨人士批評，這筆錢比一些人失業前領的薪水還多，可能降低重返職場的動機，已有共和黨議員提議砍到200或400美元。

然而，共和黨版的1兆美元紓困計畫，與5月在眾院通過的民主黨版3.5兆美元計畫相差甚大，有待進一步協商。例如，民主黨版主張延長每周加發600美元失業補助金，直到明年1月底。